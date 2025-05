Entre Ríos 2050: la visión a largo plazo que impulsa el desarrollo estructural de la provincia

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Héctor Motta repasó el recorrido de esta mesa de unas diez personas que comenzó a reunirse con el objetivo de pensar una Entre Ríos diferente: “Empezamos viendo cuáles eran los déficits de la provincia. Sabíamos que eso nos iba a generar choques, tanto con el gobernador de entonces, Gustavo Bordet, como con quien lo sucediera, Rogelio Frigerio. Pero dejamos en claro desde el inicio que nuestra mirada iba más allá del corto plazo”.

Con una planificación que abarca doce vectores estratégicos, el grupo se propuso construir una provincia “grande, pujante, definitivamente insertada en el país y el orden internacional”. En ese camino, identificaron a la educación y la cultura como el primer punto de partida.

“Hemos trabajado durante dos años junto al equipo de Martín Müller, que era ministro de Educación provincial y hoy está en la Nación. Discutimos cómo adaptar las carreras a las necesidades productivas de Entre Ríos. Estábamos formando profesionales para otros destinos, no para desarrollarse aquí”, explicó Motta, subrayando la necesidad de acortar y especializar las carreras a nivel secundario, terciario y universitario, alineándolas con el perfil económico de la provincia.

Pero la visión va más allá del sistema educativo. La conectividad es otro de los ejes críticos abordados. “Si alguien no tiene acceso a internet, no existe”, sentenció Motta. “Entre Ríos todavía carece de una buena conectividad. Hablamos de virtualidad, de servicios digitales, pero eso no es posible si no estamos interconectados”.

Uno de los proyectos más ambiciosos en materia de infraestructura vial es la construcción de una nueva ruta que acorte en al menos 100 kilómetros el trayecto entre Paraná y Buenos Aires. “Esto tiene una capacidad de repago muy importante porque al acortar 100 kilómetros indudablemente hay una mejora de horas hombre, hay menor recorrido de equipo, hay una optimización de una serie de cosas que se cuantifican y hacen una capacidad de repago, entonces para esto habría que construir una ruta nueva que pueden llegar a nacer en Nogoyá y cortarse hacia Urdinarrain y hacia el Sur”

Motta: "Si logramos afianzar la educación y la infraestructura, eso ya sería un gran logro para Entre Ríos 2050"

Por otra parte “Pensamos un desarrollo de 720 kilómetros de autovía. El tramo inicial abarcaría Paraná-Crespo-Nogoyá-Victoria. Serían rutas con peaje, con posibilidad de repago para atraer inversores”, detalló el empresario, quien adelantó que ya han entablado conversaciones con especialistas en ingeniería vial y prevén reuniones en junio con la Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Además, mencionó avances en el desarrollo portuario, particularmente en Ibicuy, donde la firma PTP Group ya se encuentra operativa. También se proyecta un nuevo puerto en una zona más elevada, apto para cargas livianas y contenedores, en un intento por potenciar la logística fluvial de la provincia.

Ante la consulta sobre cómo lograr que estas propuestas trasciendan las gestiones de turno, Motta fue claro: “Los gobiernos se eligen por cuatro años, eventualmente ocho. Es normal que piensen en ese plazo. Pero nosotros tenemos que sostener una visión que contagie, que mire hacia el futuro. No queremos seguir ampliando los vectores hasta no consolidar los primeros. Si logramos afianzar la educación y la infraestructura, eso ya sería un gran logro para Entre Ríos 2050”.

La iniciativa, que ya recibió al gobernador Frigerio en dos de sus reuniones, cuenta también con la participación de rectores universitarios y representantes del ámbito académico. “Queremos que estas reuniones sean compartidas y abiertas. Trabajamos con seriedad, con diversidad de opiniones, pero con una visión común: una Entre Ríos mejor”, concluyó.