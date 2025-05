Marcelo Cerutti: "El amor a la Patria se demuestra con compromiso, con participación y, sobre todo, con diálogo"

Estación Plus Crespo

Al conmemorarse el 125° Aniversario de la Revolución de Mayo, vecinos de Crespo se dieron cita frente al edificio municipal para participar del acto oficial. Autoridades municipales, eclesiásticas, fuerzas de seguridad y de emergencia, delegaciones escolares y deportivas, junto a familias que se acercaron, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, en esta fecha tan especial al sentimiento democrático.

La invocación religiosa estuvo a cargo del Padre Rubén Schmidt y del Pastor Emanuel Plem. Seguidamente, el intendente Marcelo Cerutti, dirigió su mensaje a la población: "Como cada 25 de Mayo, nos reunimos para honrar una fecha que no es solamente parte del calendario, sino parte profunda de nuestra identidad como pueblo. La Revolución de Mayo no fue sólo un hecho histórico, fue una decisión colectiva, valiente y fundacional. Un grupo de personas comunes, con diferencias, con dudas, incluso con miedos, entendieron que había llegado la hora de empezar a caminar con paso propio. Eligieron gobernarse, debatir, asumir responsabilidades y eligieron dar el primer paso hacia la autonomía. Lo hicieron sin certezas, pero con un horizonte claro: un país más justo, soberano, más digno. Ese espíritu, el de animarse a cambiar el rumbo para construir algo mejor, es el que hoy nos convoca".

Siguiendo con esa línea de reflexión, el presidente municipal manifestó: "Ser libre no es simplemente no depender de otro, ser libre es tener la posibilidad y el compromiso de construir nuestro destino. Y eso en Crespo lo entendemos muy bien. Nuestra ciudad se construye todos los días con ese mismo espíritu, con trabajo, con esfuerzo, con sueños, pero sobre todo con valores. Valores que heredamos, que cuidamos y que renovamos en cada acción. Somos una comunidad que cree en el respeto, en la familia, en la educación, en la cultura. Una ciudad que no se queda quieta, que avanza aún en tiempos difíciles".

"Decía Manuel Belgrano 'sin educación no hay Patria'", replicó el intendente y continuó: "Nosotros lo creemos profundamente. Por eso acompañamos a nuestras escuelas, impulsamos nuevas carreras, apoyamos la formación de oficios y abrimos las puertas del conocimiento. Porque educar es sembrar autonomía, libertad y soberanía. También creemos en el trabajo. No en el trabajo como sacrificio -sin sentido-, sino como motor de desarrollo. Por eso apostamos a los productores agropecuarios, a nuestro parque industrial, a los emprendedores, a los proyectos que nacen con ganas y con empuje; porque sabemos que una ciudad que produce, crece".

Ahondando la mirada sobre Crespo, pero atravesándola con el legado de los patriotas, Cerutti expresó: "Hoy los invito a hacer una pausa y mirar alrededor. A mirar qué hemos logrado como comunidad. También a mirar lo que falta y lo que nos desafía, así como lo hicieron hace 215 años los patriotas. Porque el amor a la Patria se demuestra con compromiso, con participación y, sobre todo, con diálogo. Y en Crenpo eso se vive todos los días, en un vecino que corta el pasto de la vereda, en una docente que da más de lo que se le pide, en un emprendedor que apuesta al futuro, en una familia que elige quedarse en el campo y crecer en nuestro éjido. Eso también es Revolución. Una revolución cotidiana, revolución transformadora. Hoy, a más de 200 años de aquel Cabildo Abierto, venimos a renovar el compromiso con esa Patria que soñaron nuestros próceres. Una patria que empieza acá, en nuestra ciudad. Esta ciudad hermosa, trabajadora, respetuosa y llena de vida. 'Crenpo lindo' no es sólo un lema, es una declaración de orgullo y de pertenencia. Sigamos construyendo juntos. Estamos eligiendo nuestra autonomía, el respeto y el trabajo como camino. Sigamos haciendo Patria todos los días, desde nuestro Crenpo lindo. Muchas gracias. ¡Viva la patria!", concluyó.