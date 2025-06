Mediando otro incidente, detienen a un acusado del robo a una parrilla-comedor

Estación Plus Crespo

Una Resistencia a la Autoridad dejó tras las rejas a quien se le endilga haber participado en un robo, perpetrado en perjuicio de la parrilla-comedor "El Pórtico", en inmediaciones al Parque del Lago.

Desde Comisaría Crespo se informó a FM Estación Plus Crespo que "el Área de Investigaciones de la Seccional local, se abocó a examinar los registros fílmicos del propio comercio, en el cual se observan los movimientos que dos personas protagonizaron en el interior del negocio, logrando perpetrar la sustracción de elementos vinculados al rubro. Asimismo, se pudo verificar la utilización de un motovehículo como medio de movilidad para la huída de los autores".

Este comercio no es la primera vez que sufre sustracciones; sin embargo, los imputados son personas distintas. "En anteriores denuncias se ha identificado al autor, quien actualmente no se encuentra en la ciudad; difiriendo de quienes efectuaron el ardid en esta oportunidad", apuntó a FM Estación Plus Crespo el Segundo Jefe, Crio. Gastón Heintz.

El personal se mantuvo en horas posteriores presente en la zona, intentando reunir posibles testimonios y demás indicios que puedan sustentar el informe que finalmente se elevó a la Fiscalía interviniente. El funcionario sostuvo que "en esas circunstancias, en ocasión de transitar una de las dotaciones por Barrio San José, visualizan a una moto de características coincidentes con las apreciadas en el material fílmico probatorio. Se procede a interceptar la unidad en 9 de Julio y San Juan, a los fines de la correcta identificación del conductor, quien reaccionó ofuscado, con vehementes insultos, seguidos de una agresión física a un suboficial de la dependencia. El funcionario recibió un golpe de puño en el rostro. Ante esta conducta desmedida, inmediatamente fue neutralizado en su accionar, produciéndose la reducción y demora".

El Jefe policial, Crio. Ppal. Daniel Roldán, hizo saber a FM Estación Plus Crespo que "el Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, Dr. Cristian Giunta, ordenó la detención del joven de 26 años, oriundo de Diamante y temporalmente con residencia en Crespo. A raíz de dicha restricción de libertad, una de nuestras dotaciones procedieron al traslado del aprehendido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previa intervención del médico policial y paso por la División Antecedentes Personales. El ciudadano permanece alojado a disposición de las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad".

Sin perjuicio de ello, la correcta identificación del joven, se anexó al informe investigativo elevado la dependencia a la Fiscalía que lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, por el hecho ocurrido en el comercio crespense. El mismo se sustenta con otros indicios, pasibles de valoración judicial y eventualmente impulsores de nuevos procedimientos, que continúen sustentando las acusaciones que comprometen al sindicado.