Frío extremo: Salud advierte por el riesgo de intoxicaciones con monóxido de carbono

Ante el ingreso de una masa de aire polar y la persistencia de temperaturas invernales más frías de lo habitual, el Ministerio de Salud provincial insiste en la necesidad de extremar los cuidados en el hogar, especialmente en relación al uso de artefactos para calefaccionar ambientes.

El monóxido de carbono (CO2) es un gas altamente tóxico que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o kerosén. Es incoloro, inodoro e insípido, por lo que resulta indetectable a través de los sentidos. Por esta razón, es conocido como "el asesino invisible".

Durante 2025 ya se registraron 44 casos de intoxicación por monóxido de carbono en Entre Ríos, de los cuales 15 ocurrieron en lo que va de junio. En el nivel nacional, cada año se contabilizan unas 2.000 consultas por exposición al monóxido; más de 4.000 personas intoxicadas y cerca de 200 fallecimientos por inhalación de este gas.

Síntomas y qué hacer ante una sospecha



Desde el Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (Ciaat-ER), que depende de la Dirección General de Epidemiología, su responsable Analía Corujo advirtió que la intoxicación por monóxido de carbono es difícil de diagnosticar, ya que sus síntomas se pueden confundir con los de otras enfermedades.

También puede dejar secuelas neurológicas, "siendo más susceptibles los niños, embarazadas, ancianos, personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia, y las mascotas", explicó Corujo.

Algunas señales de alerta son: dolor de cabeza; mareos; náuseas y vómitos; palpitaciones; y somnolencia o pérdida de conciencia. La sospecha debe ser mayor si varias personas que comparten un ambiente cerrado presentan estos síntomas al mismo tiempo.

En caso de presentar una situación de sospecha se recomienda: salir de inmediato al aire libre; abrir ventanas y puertas para ventilar; apagar los artefactos de gas; llamar al servicio de emergencias; no permanecer en el lugar; no volver al domicilio sin una revisión previa de un gasista matriculado.

Por otra parte, se recuerda que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables si se siguen ciertas pautas como son: instalar y revisar anualmente todos los artefactos a gas con personal matriculado; verificar que las salidas al exterior estén despejadas; limpiar chimeneas, estufas y tirajes una vez al año; usar braseros o estufas a kerosén únicamente en el exterior; nunca dejarlos encendidos mientras se duerme; no utilizar hornos ni hornallas para calefaccionar ambientes; no instalar calefones a gas en baños; si los hay, deben ser reubicados; no encender motores de autos ni generadores en garajes o lugares cerrados; no dejar niños, personas mayores o mascotas en autos cerrados con el motor en marcha; verificar que la llama de los artefactos sea azul; si es amarilla o anaranjada, apagar y consultar a un técnico; dejar siempre una abertura de al menos cinco centímetros en ambientes con estufas u otros sistemas de calefacción a combustión.