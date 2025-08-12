Plus en Vivo

Comenzó la etapa de presentación de documentación para credenciales docentes

El Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE) informa que desde el lunes y hasta el 25 de agosto inclusive, está habilitado el período para la presentación de copias autenticadas de los Antecedentes de Formación Docente Continua (AFDC) cargados en el sistema SAGE (pestaña: Antecedentes/Mis antecedentes). Esta documentación será considerada en la actualización de credenciales correspondiente al año 2026.

Entre Ríos12 de agosto de 2025
Los docentes que soliciten credencial por primera vez deberán presentar la totalidad de los antecedentes que hayan sido cargados en el sistema SAGE, con fecha tope de evaluación al 31 de julio de 2025. En cambio, aquellos que ya poseen credencial podrán presentar únicamente los antecedentes registrados entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025. No se tomarán en cuenta antecedentes anteriores a esa fecha.

Una vez recopilada la documentación, las instituciones educativas deberán remitirla a su respectiva Dirección Departamental de Escuelas entre los días 26 y 29 de agosto de 2025, sin excepción. Cada paquete deberá estar claramente identificado con una nómina alfabética de docentes, incluyendo apellido, nombre, DNI y cantidad de antecedentes presentados (sólo se deben contabilizar los folios de AFDC).

Asimismo, se solicita a las instituciones el envío de dicha nómina en formato digital (Word o Excel) al correo oficial del Jurado de Concursos ([email protected]). No se aceptarán archivos enviados como fotos o escaneos. Esta medida busca garantizar una mejor organización y trazabilidad del proceso evaluativo.

Posteriormente, las Direcciones Departamentales de Escuelas deberán elevar la documentación recibida al Jurado de Concursos en el plazo comprendido entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025. Es importante destacar que no se recepcionará documentación fuera de los plazos ni por vías no habilitadas, como la Mesa de Entradas del CGE o presentaciones individuales por parte de los docentes.

Los antecedentes presentados deberán estar certificados como copia fiel del original, legibles, y contar con todos los datos requeridos: nombre de la institución emisora, fecha de realización, DNI y nombre del docente. Por su parte, las certificaciones emitidas por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE ya incorporadas en SAGE, serán evaluadas automáticamente y no requieren presentación física ni autenticación adicional.

Finalmente, desde el Jurado de Concursos se aclara que esta convocatoria tiene por objetivo la actualización de credenciales 2026, dado que la evaluación correspondiente a la actualización 2025 se encuentra en su etapa final. Toda situación no contemplada en la circular pertiente será resuelta por el organismo y comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

