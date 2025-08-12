Está abierta la segunda convocatoria 2025 para las becas Progresar Obligatorio y Superior

"Hay una incertidumbre muy alta": La preocupación del INTA de Entre Ríos por la desregulación del organismoEntre Ríos12 de agosto de 2025
A pesar del rechazo de la Cámara de Diputados a los decretos que buscaban modificar su funcionamiento, el Gobierno avanzó con la disolución interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En este contexto el director regional de Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, expresó que existe una "incertidumbre muy alta" entre los trabajadores del organismo.