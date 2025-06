Quita de horas extras: “Es un reacomodamiento por la caída de la recaudación”, justificó la Ministra de Desarrollo Humano

Verónica Berisso hizo referencia a la quita de horas extras en reparticiones de la administración pública entrerriana: sostuvo que es “un reacomodamiento” y remarcó que actualmente “es la única herramienta”. Además, aseguró que no se está pensando en un recorte de personal.

“Es un reacomodamiento en función de la caída de la recaudación”, indicó la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos respecto al recorte de horas extras que está aplicando el Gobierno provincial, que ha provocado protestas en diversas reparticiones. Y explicó: “Se ha determinado una redistribución. Los ministros somos los encargados de determinar cuáles son las áreas neurálgicas que no pueden dejar de funcionar, y en función a eso se redistribuyen”.

“Respeto los reclamos mientras estén a derecho y cumplan toda la normativa que existe al respecto, me parece incluso que es justo y lo comprendo. Pero hoy no tenemos otra herramienta hoy”, argumentó. Añadió que “sí hay cosas para trabajar en el futuro, pero llevarán tiempo”.

Berisso manifestó su “disponibilidad al diálogo” y en ese sentido remarcó que las puertas de su despacho “siempre están abiertas”.

Consultada si se está pensando en un recorte de personal, respondió que no. “Sí hay reacomodamientos, como en todo gobierno”, acotó pero aclaró: “Entiendo que el personal con estabilidad no va a ser removido, y los contratados están en esa condición, después cada gobierno decide si le sirve y si cumple los objetivos”.

Por último, en declaraciones a Canal Nueve, Berisso expuso que “en este Ministerio hemos hecho cumplir algunas reglas. Antes el empleado no fichaba y no se sabía si venía o no. Hay normativas que se empezaron a cumplir y empezamos a ver algunas cuestiones que afloraron”.