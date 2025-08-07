Desde el Gobierno aseguran que aumentó el consumo de carne

Este viernes ANSES inicia el pago a Jubilados, AUH y asignacionesNacionales07 de agosto de 2025
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
Superó los 114 kilos por habitante en el último año.Nacionales07 de agosto de 2025
El promedio móvil de los últimos 12 meses desde junio 2025 del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, lo que representa un incremento de 4,6% respecto al mismo período de 2024, cuando el total fue de 109,06 kg, según informó la Secretaría de Agricultura.
La mejora incluye el consumo de carnes bovina, porcina y aviar, de acuerdo al análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del INDEC, SENASA y Aduana.
Teniendo en cuenta por tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,90 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg).
Por otro lado, el informe aseguró que la exportación añadió US$ 150 millones al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2024.
En vísperas de este acontecimiento, el Ejecutivo oficializó la medida este jueves con la publicación de un decreto en el Boletín Oficial
La oposición se unió y consiguió anular decretos dictados por el Gobierno y ahora deberán ser tratados por el Senado
Perdió todas las votaciones en Diputados. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron 5 DNU y se forzó el debate de otros 5 temas.
La acería Acerbrag, la empresa más grande de Bragado, anunció que suspende su producción por tiempo indeterminado. Hay 600 trabajadores en vilo.
Con el inicio de agosto, entraron en vigencia los nuevos valores tras el aumento automático definido por ANSES. Estos son los montos y el calendario de pago
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.