Paraná Campaña: inicio del Torneo Clausura para las categorías formativas

Se disputó el primer episodio en el certamen organizado por el ente regulador del Fútbol Chacarero para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Deportes08 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
futbol infantil 2025

Durante el pasado sábado 2 de agosto, se llevó a cabo el inicio del Torneo Clausura correspondiente a las categorías menores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, los resultados en Sub 11, Sub 13 y Sub 15. 

Fecha 1 - Categoría Sub 15

Zona 1
Sarmiento Rojo 0-2 Cultural Blanco
Cultural Celeste 5-0 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde

Zona 2
Cañadita 0-7 Unión Blanco
Seguí FBC 1-3 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 3
Litoral 3-1 Viale FBC
Arsenal Blanco 2-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande

Zona 4
Juv. Sarmiento 0-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC

Zona 5
Unión FC 2-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 2-2 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna

Fecha 1 - Categoría Sub 13

Zona 1
Sarmiento Rojo 0-6 Cultural Blanco
Cultural Celeste 3-3 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde

Zona 2
Cañadita 0-1 Unión Blanco
Seguí FBC 0-3 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 3
Litoral 2-0 Viale FBC
Arsenal Blanco 3-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande

Zona 4
Juv. Sarmiento 2-2 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-2 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC

Zona 5
Unión FC 0-3 Juv. Unida
Dep. Bovril 2-2 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna

Fecha 1 - Categoría Sub 11

Zona 1
Sarmiento Rojo 4-1 Cultural Blanco
Cultural Celeste 4-0 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde

Zona 2
Cañadita 0-7 Unión Blanco
Seguí FBC 1-0 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco

Zona 3
Litoral 0-1 Viale FBC
Arsenal Blanco 6-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande

Zona 4
Juv. Sarmiento 6-0 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC

Zona 5
Unión FC 0-1 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-3 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna


Próxima fecha (2°)

Zona 1
Unión verde vs. Cultural celeste
Arsenal verde vs. Sarmiento rojo
Libre: Cultural blanco

Zona 2
Sarmiento blanco vs. Seguí FBC
Deportivo Tabossi vs. Unión blanco
Libre: Cañadita Central

Zona 3
Atl. María Grande vs. Arsenal blanco
Unión de Viale vs. Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 4
Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango vs. Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril
Unión A. Cerrito vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Juventud Unida

