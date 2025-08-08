Paraná Campaña: inicio del Torneo Clausura para las categorías formativas

Paraná Campaña: se viene la segunda fecha para todas las divisionales
Durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el segundo episodio en las distintas ramas y categorías.
Se disputó el primer episodio en el certamen organizado por el ente regulador del Fútbol Chacarero para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.Deportes08 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado 2 de agosto, se llevó a cabo el inicio del Torneo Clausura correspondiente a las categorías menores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, los resultados en Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Zona 1
Sarmiento Rojo 0-2 Cultural Blanco
Cultural Celeste 5-0 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde
Zona 2
Cañadita 0-7 Unión Blanco
Seguí FBC 1-3 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco
Zona 3
Litoral 3-1 Viale FBC
Arsenal Blanco 2-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande
Zona 4
Juv. Sarmiento 0-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC
Zona 5
Unión FC 2-0 Juv. Unida
Dep. Bovril 2-2 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna
Zona 1
Sarmiento Rojo 0-6 Cultural Blanco
Cultural Celeste 3-3 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde
Zona 2
Cañadita 0-1 Unión Blanco
Seguí FBC 0-3 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco
Zona 3
Litoral 2-0 Viale FBC
Arsenal Blanco 3-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande
Zona 4
Juv. Sarmiento 2-2 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-2 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC
Zona 5
Unión FC 0-3 Juv. Unida
Dep. Bovril 2-2 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna
Zona 1
Sarmiento Rojo 4-1 Cultural Blanco
Cultural Celeste 4-0 Arsenal Verde
Libre: Unión Verde
Zona 2
Cañadita 0-7 Unión Blanco
Seguí FBC 1-0 Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento Blanco
Zona 3
Litoral 0-1 Viale FBC
Arsenal Blanco 6-0 Unión de Viale
Libre: Atl. María Grande
Zona 4
Juv. Sarmiento 6-0 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-0 Atl. Hasenkamp
Libre: Independiente FBC
Zona 5
Unión FC 0-1 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-3 Unión Agrarios
Libre: Sauce de Luna
Zona 1
Unión verde vs. Cultural celeste
Arsenal verde vs. Sarmiento rojo
Libre: Cultural blanco
Zona 2
Sarmiento blanco vs. Seguí FBC
Deportivo Tabossi vs. Unión blanco
Libre: Cañadita Central
Zona 3
Atl. María Grande vs. Arsenal blanco
Unión de Viale vs. Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 4
Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango vs. Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril
Unión A. Cerrito vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Juventud Unida
