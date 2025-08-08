Paraná Campaña: inicio del Torneo Clausura para las categorías formativas

Te puede interesar

Paraná Campaña: se viene la segunda fecha para todas las divisionales Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 08 de agosto de 2025 Durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el segundo episodio en las distintas ramas y categorías.

Rugby Femenino: Cultural fue anfitrión en el comienzo del torneo Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 07 de agosto de 2025 El pasado fin de semana, se dio el inicio del Torneo Clausura organizado por la Unión Entrerriana de la Disciplina.

Básquet Femenino: comenzó el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 07 de agosto de 2025 El pasado domingo, Unión tuvo su debut en el segundo torneo del año visitando a Paracao de Paraná.

Fútbol Femenino: comenzó el Torneo Clausura en Paraná Campaña Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 06 de agosto de 2025 La rama femenina del Fútbol Chacarero, también dio inicio al segundo torneo de la temporada.