Paraná Campaña: se viene la segunda fecha para todas las divisionales

Paraná Campaña: inicio del Torneo Clausura para las categorías formativas
Se disputó el primer episodio en el certamen organizado por el ente regulador del Fútbol Chacarero para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el segundo episodio en las distintas ramas y categorías.
Este fin de semana se estará disputando el segundo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Mañana tendrán acción las categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15) y la primera división femenina. Además, el domingo se disputarán los encuentros correspondientes a las categorías mayores (Primera división, Sub 20 y Sub 17). A continuación, la grilla completa de encuentros
Zona 1
Unión verde vs. Cultural celeste
Arsenal verde vs. Sarmiento rojo
Libre: Cultural blanco
Zona 2
Sarmiento blanco vs. Seguí FBC
Deportivo Tabossi vs. Unión blanco
Libre: Cañadita Central
Zona 3
Atl. María Grande vs. Arsenal blanco
Unión de Viale vs. Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 4
Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango vs. Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp
Zona 5
Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril
Unión A. Cerrito vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Juventud Unida
Zona 1
Sarmiento - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Unión
Libre: Cañadita
Zona 2
Atl. María Grande - Arsenal
Unión de Viale - Litoral
Libre: Viale FBC
Zona 3
Independiente FBC - Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias
Zona 4
Sauce de Luna - Dep. Bovril
Unión Agrarios - Unión FC
Libre: Juv. Unida
Zona Sur
Unión - Seguí FBC
Arsenal - Cultural
Cañadita - Sarmiento
Viale FBC - Dep. Tabossi
Libre: Unión de Viale
Zona Norte
Atl. María Grande - Independiente FBC
Juv. Sarmiento - Litoral
Atl. Hernandarias - Atl Hasenkamp
Dep. Tuyango - Unión Agrarios
Libre: Asoc. Diego Maradona
