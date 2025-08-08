Plus en Vivo

Paraná Campaña: se viene la segunda fecha para todas las divisionales

Durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el segundo episodio en las distintas ramas y categorías.

Deportes08 de agosto de 2025
Este fin de semana se estará disputando el segundo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Mañana tendrán acción las categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15) y la primera división femenina. Además, el domingo se disputarán los encuentros correspondientes a las categorías mayores (Primera división, Sub 20 y Sub 17). A continuación, la grilla completa de encuentros

Sábado 9 de agosto - Categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)

Zona 1
Unión verde vs. Cultural celeste
Arsenal verde vs. Sarmiento rojo
Libre: Cultural blanco

Zona 2
Sarmiento blanco vs. Seguí FBC
Deportivo Tabossi vs. Unión blanco
Libre: Cañadita Central

Zona 3
Atl. María Grande vs. Arsenal blanco
Unión de Viale vs. Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 4
Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango vs. Atl. Hernandarias
Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5
Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril
Unión A. Cerrito vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Juventud Unida

Sábado 9 de agosto - Primera División Femenina

Zona 1
Sarmiento - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Unión
Libre: Cañadita

Zona 2
Atl. María Grande - Arsenal
Unión de Viale - Litoral
Libre: Viale FBC

Zona 3
Independiente FBC - Juv. Sarmiento
Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias

Zona 4
Sauce de Luna - Dep. Bovril
Unión Agrarios - Unión FC
Libre: Juv. Unida

Domingo 10 de agosto - Categorías Mayores Masculinas (Primera División, Sub 20 y Sub 17). 

Zona Sur
Unión - Seguí FBC
Arsenal - Cultural
Cañadita - Sarmiento
Viale FBC - Dep. Tabossi
Libre: Unión de Viale

Zona Norte
Atl. María Grande - Independiente FBC
Juv. Sarmiento - Litoral
Atl. Hernandarias - Atl Hasenkamp
Dep. Tuyango - Unión Agrarios
Libre: Asoc. Diego Maradona

