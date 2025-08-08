Paraná Campaña: se viene la segunda fecha para todas las divisionales

Este fin de semana se estará disputando el segundo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Mañana tendrán acción las categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15) y la primera división femenina. Además, el domingo se disputarán los encuentros correspondientes a las categorías mayores (Primera división, Sub 20 y Sub 17). A continuación, la grilla completa de encuentros

Sábado 9 de agosto - Categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)

Zona 1

Unión verde vs. Cultural celeste

Arsenal verde vs. Sarmiento rojo

Libre: Cultural blanco

Zona 2

Sarmiento blanco vs. Seguí FBC

Deportivo Tabossi vs. Unión blanco

Libre: Cañadita Central

Zona 3

Atl. María Grande vs. Arsenal blanco

Unión de Viale vs. Litoral

Libre: Viale FBC

Zona 4

Independiente FBC vs. Juv. Sarmiento

Dep. Tuyango vs. Atl. Hernandarias

Libre: Atl. Hasenkamp

Zona 5

Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril

Unión A. Cerrito vs. Unión FBC Alcaraz

Libre: Juventud Unida

Sábado 9 de agosto - Primera División Femenina

Zona 1

Sarmiento - Seguí FBC

Dep. Tabossi - Unión

Libre: Cañadita

Zona 2

Atl. María Grande - Arsenal

Unión de Viale - Litoral

Libre: Viale FBC

Zona 3

Independiente FBC - Juv. Sarmiento

Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias

Zona 4

Sauce de Luna - Dep. Bovril

Unión Agrarios - Unión FC

Libre: Juv. Unida

Domingo 10 de agosto - Categorías Mayores Masculinas (Primera División, Sub 20 y Sub 17).

Zona Sur

Unión - Seguí FBC

Arsenal - Cultural

Cañadita - Sarmiento

Viale FBC - Dep. Tabossi

Libre: Unión de Viale

Zona Norte

Atl. María Grande - Independiente FBC

Juv. Sarmiento - Litoral

Atl. Hernandarias - Atl Hasenkamp

Dep. Tuyango - Unión Agrarios

Libre: Asoc. Diego Maradona