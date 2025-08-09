Crespo: Inversiones y modernización en el centro de monitoreo

Estación Plus CrespoCrespo al día08 de agosto de 2025
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
08 de agosto de 2025
En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.
El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves, en un local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial. El hombre ingresó al comercio y efectuó varios disparos.
08 de agosto de 2025
La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.