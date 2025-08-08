Hanna Niderhaus Hernández logró el bronce en el Sudamericano de Patín Artístico

La patinadora del Club Sarmiento de Crespo, integró el plantel de la Selección Nacional y se subió al podio en la categoría WS Juvenil Figuras Obligatorias.

Niderhaus participó el pasado lunes 4 de agosto, cuando representó a los colores celeste y blanco de Argentina en otra destacada actuación internacional. Su participación contó con el acompañamiento y apoyo de su entrenadora, Lucía Kindebaluc.

El logro de la crespense refuerza su proyección deportiva en el ámbito internacional y suma un nuevo capítulo a su trayectoria, confirmando el alto nivel competitivo del patín artístico local.