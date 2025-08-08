Hanna Niderhaus Hernández logró el bronce en el Sudamericano de Patín Artístico

Racing mete una de las bombas del mercado de pases y Marcos Rojo será el sexto refuerzoDeportes08 de agosto de 2025
El defensor rescindió contrato con Boca este jueves y en las próximas horas firmará su vínculo con la "Academia".
La patinadora crespense Hanna Niderhaus Hernández obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Naciones de Patín Artístico, que se desarrolla en Santa Cruz do Sul, Brasil.Deportes08 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
La patinadora del Club Sarmiento de Crespo, integró el plantel de la Selección Nacional y se subió al podio en la categoría WS Juvenil Figuras Obligatorias.
Niderhaus participó el pasado lunes 4 de agosto, cuando representó a los colores celeste y blanco de Argentina en otra destacada actuación internacional. Su participación contó con el acompañamiento y apoyo de su entrenadora, Lucía Kindebaluc.
El logro de la crespense refuerza su proyección deportiva en el ámbito internacional y suma un nuevo capítulo a su trayectoria, confirmando el alto nivel competitivo del patín artístico local.
Durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el segundo episodio en las distintas ramas y categorías.
Se disputó el primer episodio en el certamen organizado por el ente regulador del Fútbol Chacarero para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
El pasado fin de semana, se dio el inicio del Torneo Clausura organizado por la Unión Entrerriana de la Disciplina.
El pasado domingo, Unión tuvo su debut en el segundo torneo del año visitando a Paracao de Paraná.
El presidente del “Xeneize” toma medidas urgentes en medio de la crisis futbolística.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Desde este viernes, 4 de los 9 grupos comienzan a percibir sus haberes correspondientes al mes al calendario del mes de agosto.
En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.