Hanna Niderhaus Hernández logró el bronce en el Sudamericano de Patín Artístico

La patinadora crespense Hanna Niderhaus Hernández obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Naciones de Patín Artístico, que se desarrolla en Santa Cruz do Sul, Brasil.

Deportes08 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDarío Rodríguez | Estación Plus Crespo

La patinadora del Club Sarmiento de Crespo, integró el plantel de la Selección Nacional y se subió al podio en la categoría WS Juvenil Figuras Obligatorias.

Niderhaus participó el pasado lunes 4 de agosto, cuando representó a los colores celeste y blanco de Argentina en otra destacada actuación internacional. Su participación contó con el acompañamiento y apoyo de su entrenadora, Lucía Kindebaluc.

El logro de la crespense refuerza su proyección deportiva en el ámbito internacional y suma un nuevo capítulo a su trayectoria, confirmando el alto nivel competitivo del patín artístico local.

