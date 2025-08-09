Plus en Vivo

Emotivo recuerdo de Héctor Motta ante la partida del cardenal Karlic

"Se nos fue un gran Pastor de la Iglesia Católica", aseguró el destacado empresario avícola entrerriano, recordando precisamente su importante acción en tiempos de carencias, siendo éste un gran legado del religioso.

Crespo09 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Motta Karlic

El fallecimiento de Estanislao Esteban Karlic causa pesar, no sólo en la feligresía, sino en diferentes ámbitos sociales, empresariales y políticos, a lo largo y ancho del país. Hace unos meses, el Papa León XIV había destacado su larga tarea pastoral y es esa esencia de compromiso con la realidad de los ciudadanos, lo que más destacan del Cardenal que partió a la Casa del Señor. 

El doctor Héctor Motta tuvo sentidas palabras, reivindicando uno de los roles históricos que Karlic protagonizó en los tiempos difíciles del país. El empresario crespense expresó a FM Estación Plus Crespo: "Se nos fue un gran Pastor de la Iglesia Católica. Artífice de la Mesa del Diálogo, durante la tremenda crisis de Argentina en el 2001".

Es que junto con Jorge Bergoglio -después Papa Francisco-, Estanislao Karlic integró la recordada Mesa Diálogo Argentino, en un contexto de profunda ruptura de la sociedad, con pobreza, desigualdad y principalmente una carencia de representatividad. La situación fue bien leída por la Iglesia -núcleo reducido que integró Karlic-, y sin saber que ese día iba a estallar el Gobierno de Fernando De La Rúa, convocaron para el 19 de diciembre de 2001 a una reunión en la sede de Cáritas de la Ciudad de Buenos Aires. Llamaron a referentes políticos, sindicales y empresariales para buscar consensos y elaborar políticas que atendieran la crisis. La Mesa de Diálogo, que irremediablemente lleva a la figura de Karlic, cumplió un rol importante en la reconstrucción del lazo entre la sociedad y la política, al tiempo que meses después delineó el antecedente de la Asignación Universal por Hijo, el Plan Jefes y Jefas de Hogar. En estas instancias, Karlic aportó desde la Conferencia Episcopal, que presidía.

"Convocó y compartimos La Mesa por el Trabajo, desde la Catedral de Paraná", afirmó Motta, al evocar los fructíferos encuentros en los que los esfuerzos de cada sector y la convicción de superar las adversidades, los llevó a compartir más de un objetivo y valorarse mutuamente. 

"Un gran Pastor de nuestra Iglesia y un amigo especial, reunidos por más de 30 años en oración. Dios lo reciba y conceda su merecido lugar, ganado como representante de la Iglesia durante casi toda su vida", manifestó Héctor Motta.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Jano1

De punto de encuentro a recuerdo imborrable: adiós al "Kiosco Jano"

Estación Plus Crespo
Crespo08 de agosto de 2025

En el corazón de Crespo, donde confluyen memorias, costumbres y afectos, una persiana se bajó para siempre. El pasado 22 de julio, el tradicional “Kiosco Jano” cerró sus puertas, marcando el fin de una etapa que atravesó casi cinco décadas de la historia crespense.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo