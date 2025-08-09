Emotivo recuerdo de Héctor Motta ante la partida del cardenal Karlic

El fallecimiento de Estanislao Esteban Karlic causa pesar, no sólo en la feligresía, sino en diferentes ámbitos sociales, empresariales y políticos, a lo largo y ancho del país. Hace unos meses, el Papa León XIV había destacado su larga tarea pastoral y es esa esencia de compromiso con la realidad de los ciudadanos, lo que más destacan del Cardenal que partió a la Casa del Señor.

El doctor Héctor Motta tuvo sentidas palabras, reivindicando uno de los roles históricos que Karlic protagonizó en los tiempos difíciles del país. El empresario crespense expresó a FM Estación Plus Crespo: "Se nos fue un gran Pastor de la Iglesia Católica. Artífice de la Mesa del Diálogo, durante la tremenda crisis de Argentina en el 2001".

Es que junto con Jorge Bergoglio -después Papa Francisco-, Estanislao Karlic integró la recordada Mesa Diálogo Argentino, en un contexto de profunda ruptura de la sociedad, con pobreza, desigualdad y principalmente una carencia de representatividad. La situación fue bien leída por la Iglesia -núcleo reducido que integró Karlic-, y sin saber que ese día iba a estallar el Gobierno de Fernando De La Rúa, convocaron para el 19 de diciembre de 2001 a una reunión en la sede de Cáritas de la Ciudad de Buenos Aires. Llamaron a referentes políticos, sindicales y empresariales para buscar consensos y elaborar políticas que atendieran la crisis. La Mesa de Diálogo, que irremediablemente lleva a la figura de Karlic, cumplió un rol importante en la reconstrucción del lazo entre la sociedad y la política, al tiempo que meses después delineó el antecedente de la Asignación Universal por Hijo, el Plan Jefes y Jefas de Hogar. En estas instancias, Karlic aportó desde la Conferencia Episcopal, que presidía.

"Convocó y compartimos La Mesa por el Trabajo, desde la Catedral de Paraná", afirmó Motta, al evocar los fructíferos encuentros en los que los esfuerzos de cada sector y la convicción de superar las adversidades, los llevó a compartir más de un objetivo y valorarse mutuamente.

"Un gran Pastor de nuestra Iglesia y un amigo especial, reunidos por más de 30 años en oración. Dios lo reciba y conceda su merecido lugar, ganado como representante de la Iglesia durante casi toda su vida", manifestó Héctor Motta.