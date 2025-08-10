Perdió el control de su automóvil y volcó

Según informaron a FM Estación Plus Crespo, desde la comisaria de Ramírez, un automóvil Honda Civic, en el que se trasladaban cuatro jóvenes mayores de edad, volcó luego de que su conductor perdiera el control del rodado. No se constató la participación de otro vehículo en el hecho.

Los ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital local, donde se comprobó que presentaban lesiones que no revestían gravedad.