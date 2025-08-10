Plus en Vivo

Perdió el control de su automóvil y volcó

Durante la tarde de este domingo 10 de agosto, personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una curva de esa arteria.

Policiales/Judiciales10 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Vuelco Ramirez

Según informaron a FM Estación Plus Crespo, desde la comisaria de Ramírez,  un automóvil Honda Civic, en el que se trasladaban cuatro jóvenes mayores de edad, volcó luego de que su conductor perdiera el control del rodado. No se constató la participación de otro vehículo en el hecho.

Los ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital local, donde se comprobó que presentaban lesiones que no revestían gravedad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo