Perdió el control de su automóvil y volcó

Va a juicio Leonardo Airaldi, acusado de liderar una red narcoPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Durante la tarde de este domingo 10 de agosto, personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una curva de esa arteria.Policiales/Judiciales10 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Según informaron a FM Estación Plus Crespo, desde la comisaria de Ramírez, un automóvil Honda Civic, en el que se trasladaban cuatro jóvenes mayores de edad, volcó luego de que su conductor perdiera el control del rodado. No se constató la participación de otro vehículo en el hecho.
Los ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital local, donde se comprobó que presentaban lesiones que no revestían gravedad.
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Un oportuno aviso y una rápida intervención policial, permitieron dar con el sospechado a menos de dos cuadras del lugar del hecho.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
