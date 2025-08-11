La ciudad de Crespo celebró con los niños en una gran fiesta

Marcelo Cerutti recorrió los stands y el predio para dialogar con los emprendedores, conocer más sobre sus productos y ver cómo habían quedado los diferentes espacios, después de semanas de organización y de trabajo. “Estoy feliz”, afirmó el intendente. “Estoy feliz porque la gente se acercó a compartir y disfrutar de estos espacios públicos que cuidamos y les ofrecemos, porque son de ellos justamente. Tuvimos una tarde de clima agradable y una exitosa concurrencia que llenó el predio», añadió.

Sobre la planificación y actividades que se realizaron el domingo 10 de agosto, Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, explicó: «Lo pensamos en función de propuestas para los niños, con la presencia de diferentes espacios municipales relacionados con el deporte, la cultural, el desarrollo humano, los jardines municipales, la salud, los talleres de educación, ambiente, salud animal, bromatología y los emprendedores».

Juegos y ganadores de las bicicletas



Tamara Zapata, integrante del equipo de Cultura del municipio, reconoció que “fue un buen trabajo en equipo, de ahí la convocatoria. Este año la temática fue circo con kermes y feria. A todas las actividades, juegos y espacios se sumó el Club de Amigos del Ciclismo Crespo con un circuito de bicicletas y las Protectoras Unidas de mascotas”.

Durante toda la tarde hubo parque inflable y peloteros, entretenimiento a Radio Control, pared para escalar, tirolesa y pintacaritas. Por el escenario pasaron diferentes espectáculos como la Batucada ‘Los Horneros’, Somos Rock, alumnos de canto y ensamble de instrumentos del Centro Cultural ‘La Estación’ y del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA). El show de ‘La Cacerola’, se llevó todos los aplausos, previo al sorteo de las bicicletas.

Los ganadores del Día de la Niñez fueron:

Bicicletas rodado 24 – 18 velocidades

Hildermann, Maitena (4 años)

Kauman, Eunice Ámbar (3 años)

Rodríguez, Tiziano (7 años)

Bicicletas rodado 26 – 18 velocidades:

Ferreyra, Sofía (9 años)

Furlán, Santino (11 años)

Ricle, Salvador (13 años)

Feria Crespo Emprende

En la Feria ‘Crespo Emprende’ hubo más de 30 emprendedores, quienes expusieron sus elaboraciones. Vanina Schrooh, subdirectora de Empleo y Emprendedurismo contó que “es un espacio para hacerse conocer. Es una vidriera para mostrar su producción. Es muy bueno ver reflejado el crecimiento de cada emprendimiento y de cómo aplican y aprovechan las capacitaciones que se dictan desde el municipio para potenciar sus negocios”.

Entre los diferentes puestos, estuvo ‘Milai Creaciones’, de Elena Pastori quien participó ya en varias ediciones de la Feria. Es un emprendimiento de cartucheras, mochilitas, bolsos materos, estuches (yerbera, azucarera y porta mate), neceser, bolsos térmicos, bolsitas palanqueras y porta mate para poner en la palanca de cambios. También algunas cosas más, todas en telas, forradas, lavables, para el uso diario. Al respecto, Pastori contó que “la Feria estuvo buenísima. Pasó mucha gente y en lo personal me fue bien con las ventas. Lo bueno es que también está la posibilidad que te contacten después a través de la tarjeta”.

‘Tienda Polenta’ es la primera vez que estuvo en esta actividad. «Hacemos juguetes de madera y tenemos una línea textil», dijo María Eugenia Garbarino y agregó, «la Feria nos resultó una experiencia súper linda porque nos permitió que nos conozcan».

Otros stands que participaron de esta ‘Crespo Emprende’ fueron los de juguetes en tela y tejidos, accesorios para el cabello, tocados y bijouterie, indumentaria infantil, artesanías y decoración para el hogar, productos textiles y tejidos, impresión 3D, velas, sahumerios y difusores artesanales, cuadros, vitrofusión, macetas, orgones y piedras semipreciosas y accesorios en resina.