La ciudad de Crespo celebró con los niños en una gran fiesta

Crespo lidera por tercer año consecutivo, el ranking argentino de transparencia y datos abiertos
Por cuarta vez y tercera de forma consecutiva, la Ciudad de Crespo está primera en el ranking del "Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas".
Chicos y grandes disfrutaron de juegos, música, show, actividades y espacios de las Áreas de la Municipalidad de Crespo, el patio gastronómico y de la Feria "Crespo Emprende" con más de 30 expositores en el pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA).Crespo al día11 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Marcelo Cerutti recorrió los stands y el predio para dialogar con los emprendedores, conocer más sobre sus productos y ver cómo habían quedado los diferentes espacios, después de semanas de organización y de trabajo. “Estoy feliz”, afirmó el intendente. “Estoy feliz porque la gente se acercó a compartir y disfrutar de estos espacios públicos que cuidamos y les ofrecemos, porque son de ellos justamente. Tuvimos una tarde de clima agradable y una exitosa concurrencia que llenó el predio», añadió.
Sobre la planificación y actividades que se realizaron el domingo 10 de agosto, Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, explicó: «Lo pensamos en función de propuestas para los niños, con la presencia de diferentes espacios municipales relacionados con el deporte, la cultural, el desarrollo humano, los jardines municipales, la salud, los talleres de educación, ambiente, salud animal, bromatología y los emprendedores».
Tamara Zapata, integrante del equipo de Cultura del municipio, reconoció que “fue un buen trabajo en equipo, de ahí la convocatoria. Este año la temática fue circo con kermes y feria. A todas las actividades, juegos y espacios se sumó el Club de Amigos del Ciclismo Crespo con un circuito de bicicletas y las Protectoras Unidas de mascotas”.
Durante toda la tarde hubo parque inflable y peloteros, entretenimiento a Radio Control, pared para escalar, tirolesa y pintacaritas. Por el escenario pasaron diferentes espectáculos como la Batucada ‘Los Horneros’, Somos Rock, alumnos de canto y ensamble de instrumentos del Centro Cultural ‘La Estación’ y del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA). El show de ‘La Cacerola’, se llevó todos los aplausos, previo al sorteo de las bicicletas.
Los ganadores del Día de la Niñez fueron:
Bicicletas rodado 24 – 18 velocidades
Hildermann, Maitena (4 años)
Kauman, Eunice Ámbar (3 años)
Rodríguez, Tiziano (7 años)
Bicicletas rodado 26 – 18 velocidades:
Ferreyra, Sofía (9 años)
Furlán, Santino (11 años)
Ricle, Salvador (13 años)
En la Feria ‘Crespo Emprende’ hubo más de 30 emprendedores, quienes expusieron sus elaboraciones. Vanina Schrooh, subdirectora de Empleo y Emprendedurismo contó que “es un espacio para hacerse conocer. Es una vidriera para mostrar su producción. Es muy bueno ver reflejado el crecimiento de cada emprendimiento y de cómo aplican y aprovechan las capacitaciones que se dictan desde el municipio para potenciar sus negocios”.
Entre los diferentes puestos, estuvo ‘Milai Creaciones’, de Elena Pastori quien participó ya en varias ediciones de la Feria. Es un emprendimiento de cartucheras, mochilitas, bolsos materos, estuches (yerbera, azucarera y porta mate), neceser, bolsos térmicos, bolsitas palanqueras y porta mate para poner en la palanca de cambios. También algunas cosas más, todas en telas, forradas, lavables, para el uso diario. Al respecto, Pastori contó que “la Feria estuvo buenísima. Pasó mucha gente y en lo personal me fue bien con las ventas. Lo bueno es que también está la posibilidad que te contacten después a través de la tarjeta”.
‘Tienda Polenta’ es la primera vez que estuvo en esta actividad. «Hacemos juguetes de madera y tenemos una línea textil», dijo María Eugenia Garbarino y agregó, «la Feria nos resultó una experiencia súper linda porque nos permitió que nos conozcan».
Otros stands que participaron de esta ‘Crespo Emprende’ fueron los de juguetes en tela y tejidos, accesorios para el cabello, tocados y bijouterie, indumentaria infantil, artesanías y decoración para el hogar, productos textiles y tejidos, impresión 3D, velas, sahumerios y difusores artesanales, cuadros, vitrofusión, macetas, orgones y piedras semipreciosas y accesorios en resina.
En el marco del fortalecimiento de políticas públicas de prevención, se llevó a cabo el pasado lunes 4 de agosto el taller Preventores Comunitarios.
Importantes inversiones y mejoras de equipamiento, se realizan con el propósito de contar con un moderno "Centro de Monitoreo" que funciona en Avda. Humberto Seri y Tratado del Pilar.
Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14.00, el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenará de colores, música y encuentros para homenajear a quienes con su mirada curiosa y su energía incansable nos recuerdan cada día lo que realmente importa: la infancia.
Este jueves 7 de agosto inició la etapa de hormigonado de calle Alem, en el Barrio San Isidro. Este primer tramo de la obra se extiende desde French hasta Beruti. Luego, en la segunda parte, se ejecutarán las dos cuadras del pasaje de Alem (entre Beruti-López y Planes).
Integrantes del equipo de gobierno de la Municipalidad de Crespo se reunirán con vecinos del Barrio La Paz, para compartir el proyecto diseñado en el marco de las propuestas recabadas mediante las primeras instancias del programa participativo “La Plaza de Mi Barrio”.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
La lista Corriente para Construir se alzó con la victoria en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Entre Ríos este domingo. Los datos de Crespo.
Durante la tarde de este domingo 10 de agosto, personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una curva de esa arteria.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez