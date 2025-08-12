Juan Pablo Folmer: “Se renuevan las ganas y la ilusión de volver a competir con Unión”

Este próximo miércoles 13 de agosto, el plantel mayor de Básquet del Club Unión, comenzará su participación en el Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de la disciplina. El elenco “Cervecero” se medirá ante el último campeón, Ciclista (equipo que lo eliminó en cuartos de final del Torneo Apertura).

En relación al comienzo del nuevo torneo, el capitán del ‘Verde’, Juan Pablo Folmer, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, dio sus sensaciones: “se renuevan las ganas y las ilusiones de volver a competir con Unión. Venimos entrenando bien, de buena manera, así que la idea es seguir siendo competitivo y disfrutar de una nueva temporada juntos. En el torneo anterior nos fuimos tempranamente. Estábamos jugando bien y no tuvimos suerte en los cruces porque nos tocó Ciclista, un equipo que venía de jugar el Torneo Federal y contaba con un plantel largo. Finalmente fueron campeones nuevamente, pero nos queda la buena sensación de haberle hecho más pelea que los equipos a los que se enfrentó en semifinales y la final que las ganaron sobradamente. Mientras que a nosotros nos ganaron por uno o dos puntos”.

Con respecto al debut, comentó: “nos tocó Ciclista nuevamente. Pero venimos entrenando bien, con la vuelta de mi hermano Francisco, que venía de una lesión. Si bien están las bajas de Joaco y Facu (Folmer), que van a seguir su carrera en otros equipos, y por otra parte la baja de Alan Hainze que para este semestre se le va a complicar ser parte del plantel por temas personales, la base sigue estando así que queremos seguir compitiendo de esa manera. Entre hoy y mañana vamos a entrenar más pensando en el rival, en los entrenamientos anteriores estábamos puliendo cosas nuestras, a qué vamos a jugar porque vamos a tener que cambiar nuestra forma de juego al no contar con Alan Hainze, vamos a apostar a abrir un poco la cancha y jugar con más perimetrales que internos. También le queremos dar participación a los chicos de la cantera que se sumaron a jugar con nosotros y hacer un equipo aguerrido que pueda jugar intenso y correr la cancha.

Para este segundo torneo del año, Unión no se reforzó con jugadores de otras ciudades: “no pudimos hacer incorporaciones porque al no jugar Liga Provincial, se complica traer refuerzos porque los jugadores buscan ese tipo de competencia y en Paraná muchos clubes la juegan así que deciden quedarse allá. Entonces apostamos por lo nuestro, sabiendo que tenemos buenos jugadores y armas para competir”.