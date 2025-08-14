Básquetbol: derrota de Unión en el debut

Se disputó la primera fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina. Como local, Unión fue derrotado por Ciclista 76-69.

El conjunto “Cervecero” fue ganando durante los primeros tres parciales, pero se fue quedando sin goleo acorde pasaban los cuartos y el elenco visitante obtuvo la remontada.

En el primer cuarto, el Verde fue levemente mejor y comenzaba ganando 22-20. En el segundo segmento, Unión estiró la diferencia para irse al descanso largo ganando 43-39.

En el tercer período, Ciclista comenzó con la remontada. El último campeón se llevó el parcial 17-16, mientras que en el último fue donde sacó la mayor diferencia para lograr la remontada 20-10. De esa manera, el marcador fue final fue 76-69 para los capitalinos.

Formaciones

Unión: Santiago Gelroth (5), Martín Porrchneg (2), Manuel Robles (2), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (12), Rodrigo Gieco (5), Juan Folmer (17), Elías Jaime, Juan Copetti (3), Alan Cardozo (8) y Francisco Folmer (15). DT: Marco Percara.

Ciclista: Alejo García, Matías Passadore (7), Agustín Maidana (2), Ignacio Cuadra (2), Pablo Bogado (9), Nahuel García (3), Elías Moyano (9), Francisco Bogado (18), Juan Schmidt (11), Patricio Jacob (5), Francesco Delbuggio (5) y Enzo Passadore (5). DT: Mariano Passadore.

Otros resultados

Recreativo 91-42 San Martín

Sionista 56-77 Rowing

Patronato 44-92 Estudiantes

Talleres 67-70 Olimpia

Echagüe 71-78 Paracao

Libre: Quique

Próxima fecha (2°)

Talleres - Unión

Sionista - San Martín

Echagüe - Olimpia

Recreativo - Ciclista

Quique - Patronato

Estudiantes - Paracao

Libre: Rowing