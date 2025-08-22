Plus en Vivo

Recuperan bicicleta hurtada desde un estacionamiento

El medio de movilidad fue encontrado por la policía de Libertador San Martín.

Policiales/Judiciales22 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Ante una denuncia recepcionada en Comisaría Libertador San Martín, se activó una investigación que arrojó resultados satisfactorios. Se indicó a FM Estación Plus Crespo que la faltante de una bicicleta se registró en circunstancias en que había sido dejada sin medidas de seguridad, durante horas de la noche, en el estacionamiento de un edificio de calle Belgrano. 

Las tareas de los pesquisas, permitieron en pocas horas, ubicar el birodado. Fue restituido al legítimo dueño, como así también se continúa con las medidas investigativas para establecer la autoría de la acción ilícita.

