Recuperan bicicleta hurtada desde un estacionamiento

Ante una denuncia recepcionada en Comisaría Libertador San Martín, se activó una investigación que arrojó resultados satisfactorios. Se indicó a FM Estación Plus Crespo que la faltante de una bicicleta se registró en circunstancias en que había sido dejada sin medidas de seguridad, durante horas de la noche, en el estacionamiento de un edificio de calle Belgrano.

Las tareas de los pesquisas, permitieron en pocas horas, ubicar el birodado. Fue restituido al legítimo dueño, como así también se continúa con las medidas investigativas para establecer la autoría de la acción ilícita.