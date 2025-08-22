Recuperan bicicleta hurtada desde un estacionamiento

Motociclista lesionado tras chocar con un auto
El siniestro se produjo en horas de la noche, en General Ramírez.
El medio de movilidad fue encontrado por la policía de Libertador San Martín.
Ante una denuncia recepcionada en Comisaría Libertador San Martín, se activó una investigación que arrojó resultados satisfactorios. Se indicó a FM Estación Plus Crespo que la faltante de una bicicleta se registró en circunstancias en que había sido dejada sin medidas de seguridad, durante horas de la noche, en el estacionamiento de un edificio de calle Belgrano.
Las tareas de los pesquisas, permitieron en pocas horas, ubicar el birodado. Fue restituido al legítimo dueño, como así también se continúa con las medidas investigativas para establecer la autoría de la acción ilícita.
La información fue confirmada por fuentes policiales. Investigan el contexto del fatal siniestro
Se trata de un joven de 30 años, quien fue detenido luego de que la chica lo denunciara por hostigamiento. La víctima acudió a la casa de una amiga.
La policía desandó minuciosas tareas de campo, logrando dilucidar lo ocurrido y esclarecer la materialidad de la sustracción.
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.
Ambos conductores y un acompañante fueron trasladados al Hospital San José de Diamante.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.