Murió un agente penitenciario en un accidente de tránsito en la ruta nacional 127

Un trágico accidente de tránsito en la ruta nacional 127, a la altura del kilómetro 185 y a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Federal, se cobró la vida de un agente penitenciario de 45 años de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas del domingo.

Según los primeros datos recabados, el siniestro vial fue protagonizado por una motocicleta Corven Hunter 150, conducida por la víctima, quien se domiciliaba en la localidad de Conscripto Bernardi, y un auto,Volkswagen Voyage, en el que viajaba un hombre de la misma edad, residente en Federal. Ambos circulaban en sentidos contrarios al momento del choque, precisó Federal al Día.

Personal policial de la comisaría de Conscripto Bernardi fue comisionado al lugar tras el llamado de alerta. Una vez en la zona del accidente, se dispuso el traslado del motociclista en ambulancia al hospital Urquiza de Federal, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Mario Ayala.

Foto: Federal al Día.

Investigación de las causas

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata en el caso y ordenó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito en la ruta 127. Efectivos policiales realizaron tareas de señalización y control vehicular en el sector para garantizar la circulación y preservar la escena hasta la llegada de los peritos.

Ya son 60 víctimas fatales en accidentes este año

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos informó a Elonce que, en lo que va del año se registraron 59 muertes por siniestros viales en distintas zonas de la provincia esta semana.

Las estadísticas corresponden tanto a rutas nacionales como provinciales, y reflejan una persistente problemática vinculada al tránsito vehicular. Desde la fuerza se hace hincapié en la necesidad de reforzar las medidas preventivas y promover una mayor conciencia vial entre conductores.

Con esta nueva víctima, Entre Ríos alcanzó las seis decenas de muertos en lo que va del 2025.