Tribunal rechazó la apelación y confirmó 90 días de prisión preventiva para el detenido en Mansilla

En la mañana de este jueves, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, rechazó el recurso de apelación que presentó el defensor de Gustavo Brondino, alias "Pino", único detenido en Gobernador Mansilla, departamento Tala. En esta instancia judicial se confirmó la prisión preventiva por 90 días para el productor y contratista rural. El primer mes permanecerá alojado en la Jefatura de Policía de Tala y los dos meses restantes sería alojado en una unidad carcelaria a designar, posiblemente en Concepción del Uruguay.

Brondino por el momento no está imputado por el Femicidio de Daiana Mendieta, sino que se encuadra en la figura de "Resistencia a la autoridad y amenazas" a los funcionarios policiales que practicaron un procedimiento en su vivienda.

Según relató Claudio González, Jefe de la Policía de Entre Ríos, “el individuo salió de una habitación con un arma, quiso tomar una autodeterminación y el arma no funcionó. Actuamos de inmediato y logramos controlar la situación”. Posteriormente, se secuestraron teléfonos celulares y armas de fuego, cuyos informes periciales se aguardan en el expediente, para determinar si guardan relación con la chica de 22 años, hallada sin vida en circunstancias violentas.