Secuestraron el arma y detuvieron al policía que atacó a su esposa en Gualeguaychú
Detuvieron al sargento de la Motorizada acusado de intentar matar a su pareja en Gualeguaychú. El fiscal confirmó que el policía, pese a su estado de salud, permanece detenido por intento de femicidio.Policiales/Judiciales25 de agosto de 2025
Un sargento de la sección Motorizada de Gualeguaychú fue detenido tras disparar a su esposa y autolesionarse en su vivienda ubicada en la calle La Rioja casi Gutenberg, en la zona norte de la ciudad. La investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Gutiérrez, quien encuadró el hecho como "intento de femicidio".
“El sargento Mariano Corvalan está en calidad de detenido, más allá de su estado crítico de salud”. Así lo confirmó el jefe Departamental de Policía, Luis Báez.
Según precisó, el ataque ocurrió entre las 21:30 y 22 horas del domingo. “El mismo agente llamó al Comando Radioeléctrico e informó que le había disparado a su esposa. Luego llamó a su hermana y le entregó la hija de 5 años que permanecía en el hogar”, detalló Báez. Actualmente, la niña está a cargo de un hermano de la mujer.
Pronóstico reservado para la víctima y el sargento
La víctima, Carolina Huck, de 31 años, recibió un disparo toracoabdominal y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y requerimiento de vasopresores.
El agresor, de 38 años, presenta lesión cerebral y también permanece con asistencia respiratoria mecánica. Ambos están internados en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, con pronóstico reservado.
Cómo continúa la investigación
El fiscal Jorge Gutiérrez solicitó la búsqueda de cámaras y posibles testigos de lo ocurrido sobre la calle La Rioja. El arma reglamentaria utilizada fue secuestrada y peritada en el lugar.
Báez agregó que “en el legajo policial y en lo judicial no hay antecedentes de denuncias de violencia de género". "El funcionario tenía un buen desempeño en la fuerza y una trayectoria de 11 años de servicio”, completó.
La vivienda donde ocurrió el hecho permanece vallada y con custodia judicial.
