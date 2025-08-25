Fútbol Femenino: comenzó la Copa “Túnel Subfluvial”

Paraná Campaña: nuevo episodio en Sub 20 y Sub 17
Nueva fecha en las categorías que juegan previo al partido de primera división. En Sub 20, Unión y Viale FBC llegaban como líderes de la Zona Sur e igualaron sin goles, manteniéndose en la cima.
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Los equipos femeninos pertenecientes a la Liga Paranaense de Fútbol, comenzaron su travesía en la Copa “Túnel Subfluvial”, disputada también por equipos de Santa Fe. En esta ocasión, se disputaron los encuentros pertenecientes a los octavos de final.
El plantel de la Academia Crack Fútbol Total, derrotó a Coliseo de Santa Fe por 2-1 con goles de Sarai Vergara y Belén Cáseres. De esta manera pasaron a la siguiente instancia, en la que se enfrentarán a Arenas FC.
Para el plantel crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Milagros Godoy, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Isabella Prediger, Daniela Orrego, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Brenda Wilams, Melina Lallana, Zaira Zabala, Melanie Migueles, Gianella Lind, Priscila Aranda y Ximena Villanueva. DT: Claudio Soñéz.
Por su parte, el Club Atlético San Rafael, se enfrentó a Colón de Santa Fe. El elenco rojinegro santafesino se quedó con el triunfo por 2-1. El gol de San Rafael lo convirtió Melina Schaab.
El plantel del Verde estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, María Díaz, Yohana Espíndola, Agustina Gonzáles, Jael Cairo, Melina Schaab, Candela Hollmann, Jazmín Fuchs, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist y Milagros Wendler. DT: Jésica Buch
Unión (SF) 1-0 San Benito
Arenas FC 3-0 El Cadi
San Benito (Pná) 6-1 Juv. Unida (SF)
Belgrano 3-0 Veteranos
Camioneros 0-3 Peñarol (SF)
El Quillá 3-1 Atl. Paraná
Este domingo se disputaron en Crespo los encuentros correspondientes a la 4ª fecha del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con resultados dispares para los equipos locales. Todos los resultados y la tabla de posiciones.
