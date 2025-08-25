Fútbol Femenino: comenzó la Copa “Túnel Subfluvial”

Los equipos femeninos pertenecientes a la Liga Paranaense de Fútbol, comenzaron su travesía en la Copa “Túnel Subfluvial”, disputada también por equipos de Santa Fe. En esta ocasión, se disputaron los encuentros pertenecientes a los octavos de final.

El plantel de la Academia Crack Fútbol Total, derrotó a Coliseo de Santa Fe por 2-1 con goles de Sarai Vergara y Belén Cáseres. De esta manera pasaron a la siguiente instancia, en la que se enfrentarán a Arenas FC.

Para el plantel crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Milagros Godoy, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Isabella Prediger, Daniela Orrego, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Brenda Wilams, Melina Lallana, Zaira Zabala, Melanie Migueles, Gianella Lind, Priscila Aranda y Ximena Villanueva. DT: Claudio Soñéz.

Por su parte, el Club Atlético San Rafael, se enfrentó a Colón de Santa Fe. El elenco rojinegro santafesino se quedó con el triunfo por 2-1. El gol de San Rafael lo convirtió Melina Schaab.

El plantel del Verde estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, María Díaz, Yohana Espíndola, Agustina Gonzáles, Jael Cairo, Melina Schaab, Candela Hollmann, Jazmín Fuchs, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist y Milagros Wendler. DT: Jésica Buch

Otros resultados

Unión (SF) 1-0 San Benito

Arenas FC 3-0 El Cadi

San Benito (Pná) 6-1 Juv. Unida (SF)

Belgrano 3-0 Veteranos

Camioneros 0-3 Peñarol (SF)

El Quillá 3-1 Atl. Paraná