Cambio de bebé en hospital: “La entregaron en cajita de zapatos y envuelta en bolsa roja. Ni un perro se da así”

El peor final: Hallan sin vida a la mujer desaparecida en San BenitoPoliciales/Judiciales29 de agosto de 2025
Estaba siendo intensamente buscada. La justicia entrerriana abrió una investigación por autodeterminación.
El abogado que representa a la familia de la beba cuyo cuerpo fue intercambiado por el de otra en el hospital Masvenat, calificó el lamentable episodio como “inhumano, escalofriante y macabro”. Los detalles del comienzo de la investigación.Policiales/Judiciales29 de agosto de 2025
El cuerpo de la beba cuyo cuerpo fue intercambiado por el de otra en el hospital Masvenat de Concordia permanece en la morgue del nosocomio a la espera de la autopsia correspondiente y cuyos resultados, se prevé, determinen la carátula de la causa que investigará las responsabilidades por el hecho.
Así lo confirmó a Elonce el abogado que representa a la familia de la beba, Nicolás Baldini, y quien calificó el lamentable episodio como “inhumano, escalofriante y macabro”.
A continuación, el letrado repasó cómo aconteció el suceso que hoy es materia de investigación y que tiene como víctima a una familia oriunda de Feliciano: “El miércoles 27, la familia de Valentina se comunicó conmigo telefónicamente manifestándome que, al momento de realizar la sepultura de la bebé, quien había fallecido el mismo día, al llegar a Feliciano para el preparado del cuerpito, constataron que no se trataba de su hija; sino que les habían dado otra beba”.
Y continuó: “La beba que les dieron, que se llamaba Sara, no tenía pelo y portaba una pulserita con su nombre; además, era más pequeña -como un feto- y aún tenía el cordón umbilical, a diferencia de Valentina que ya no lo tenía”.
“Trajeron a Sara en una cajita de zapatos y envuelta en una bolsa color rojo. Ni un perro se entrega así a una persona”, sentenció el abogado.
Baldini explicó a Elonce que radicó la denuncia ante el Ministerio Público de Feliciano, donde se hicieron las primeras actuaciones preliminares, junto con el médico forense y el área local de Criminalística; luego se derivaron las competencias la Justicia de Concordia porque el hecho sucedió en el hospital Masvernat.
“Este jueves por la mañana, la familia se dirigió a la Fiscalía de Concordia donde les indicaron que las actuaciones de Feliciano todavía no habían llegado; luego se dirigieron al hospital, donde el director y los médicos, junto a personal policial, les manifestaron que no había otra beba en el Masvernat. Pero a las dos horas de esa entrevista, en la que fueron maltratados y atropellados, la Fiscalía de Feliciano me comunicó que la beba había aparecido en la morgue del hospital Masvernat de Concordia”, especificó el abogado.
El abogado mencionó que “la mamá se encuentra compungida”; estuvo internada en el hospital de Feliciano porque se descompensó, además, “ante el silencio de las autoridades del hospital”. Es que, según repasó, “los responsables del Masvernat manifestaban ciegamente que esa beba era Valentina y que, con el ADN, se iba a determinar su identidad”. “Y los resultados de este tipo de estudios demoran entre 60 y 80 días”, cuestionó Baldini.
En la ocasión, mencionó que “a Sara, la otra bebé, todavía nadie la reclamó”.
La tipificación legal de la causa dependerá de la autopsia que se haga al cuerpo de Valentina en el transcurso de este viernes, pero, según estimó Baldini, podrían achacarse los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, mal desempeño, además de violaciones a los derechos de salud”.
“Existe un proceso administrativo y otro por la vía legal. Después, restará definir si la familia de Valentina quiere o no iniciar un proceso civil por daños y perjuicios en contra de los médicos, el hospital y el Estado provincial”, aclaró a Elonce.
El director general de Hospitales de la provincia, Mauro González, viajaba este viernes a Concordia junto a funcionarios del ministerio provincial de Salud para desarrollar inspecciones y auditorias en el hospital Masvernat.
“El hospital depende del ministerio provincial de Salud, desde donde emanan las directivas y designaciones de directores de hospitales, cuyos nombramientos son a través de decretos y no de concursos públicos; son cargos políticos”, acusó el abogado.
Y en esa línea apuntó a “desorganización en el Masvernat, quizás debido a la falta de capacidad humana o falta de conocimiento o ausencia de ética profesional y trato humanitario con valores para con los pacientes y sus familias”. “Muchas veces son profesionales sin vocación y nombrados por decreto (los directores de hospitales), por lo cual, prestan servicio por un sueldo y no porque les guste desempeñarse en esas áreas”, disparó Baldini.
Buscan a Silvia Estela González, de 61 años, en San Benito. Se confirmó que la mujer se encuentra bajo tratamiento psicológico y no es la primera vez que se ausenta de su domicilio.
Ocurrió durante una compra en una tienda de Nogoyá. La policía concretó una detención.
Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este jueves sobre el puente Victoria-Rosario, que dejó el saldo de dos heridos graves. Un camión que transportaba animales y un utilitario colisionaron de frente.
La familia iba a despedir a la criatura en una sala velatoria, cuando la mamá advirtió que el cuerpo entregado no correspondía al de su bebé. Hubo un detalle clave que llamó la atención de la mujer, que hizo la denuncia e intervino la Justicia.
La investigación policial derivó en un allanamiento y producto de las probanzas colectadas, se ordenó la aprehensión del morador.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.