Defensa Civil Crespo emitió recomendaciones para este domingo

Ante la advertencia de un fuerte temporal, que llegaría a esta ciudad en la madrugada-amanecer del 31 de agosto, la Municipalidad en conjunto con las instituciones de emergencia, hicieron pedidos especiales a la población.

Se espera que la tormenta de Santa Rosa se desarrolle en la zona este domingo, por lo que desde Defensa Civil Crespo recordaron tener presente ante eventuales complicaciones, llamar a los abonados gratuitos 100 -bomberos voluntarios-, 101 -policía-, ó al 4951160 -Municipalidad de Crespo-.

Asimismo, a raíz de la alerta amarilla emitida, se hizo saber a Estación Plus Crespo una serie de recomendaciones específicas para la población:

  • Mantener en un lugar seguro
  • Evitar actividades al aire libre
  • Retirar de las calles elementos u objetos que puedan obstruir desagües.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • Limpiar las canaletas de los techos.
  • No sacar las bolsas de residuos.
  • Evitar circular en vehículos, y si es necesario, andar despacio y con las luces bajas encendidas.
  • No tocar postes de luz o árboles.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

