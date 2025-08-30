Defensa Civil Crespo emitió recomendaciones para este domingo

Incendio forestal movilizó este viernes a bomberos en Crespo
En horas de la tarde de este viernes, un incendio de importantes proporciones obligó a la intervención del cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo.
Ante la advertencia de un fuerte temporal, que llegaría a esta ciudad en la madrugada-amanecer del 31 de agosto, la Municipalidad en conjunto con las instituciones de emergencia, hicieron pedidos especiales a la población.Crespo30 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Se espera que la tormenta de Santa Rosa se desarrolle en la zona este domingo, por lo que desde Defensa Civil Crespo recordaron tener presente ante eventuales complicaciones, llamar a los abonados gratuitos 100 -bomberos voluntarios-, 101 -policía-, ó al 4951160 -Municipalidad de Crespo-.
Asimismo, a raíz de la alerta amarilla emitida, se hizo saber a Estación Plus Crespo una serie de recomendaciones específicas para la población:
El organismo meteorológico anticipó precipitaciones acumuladas de hasta 120 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en gran parte del país. Bomberos de Crespo difundieron recomendaciones preventivas.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
En el Día Nacional de la Radiodifusión, el intendente Marcelo Cerutti y su equipo reconocieron la labor de todas las personas que se desempeñan en los medios locales. Asimismo, se le entregó un reconocimiento especial a la trayectoria de FM Estación Plus, en el año de su 25° Aniversario.
Una estación de servicios será el escenario de la supuesta emergencia. Bomberos Voluntarios de Crespo coordinarán la acción, para fortalecer la capacidad de respuesta y optimizar los protocolos.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Estaba siendo intensamente buscada. La justicia entrerriana abrió una investigación por autodeterminación.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.