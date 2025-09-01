Fútbol Femenino: Unión goleó y es líder absoluto de su zona

Paraná Campaña: quinta fecha en la Copa Gurises
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
El torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la rama femenina, tuvo su continuidad durante el pasado sábado 30 de agosto con la quinta fecha. A continuación, el detalle de cada una de las zonas.
Zona 1
Sarmiento 0-0 Cañadita
Seguí FBC 0-10 Unión
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Atl. María Grande 3-1 Viale FBC
Arsenal 0-0 Litoral
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Hernandarias
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango
Zona 4
Sauce de Luna 0-2 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-0 Unión FC
Libre: Unión Agrarios
Zona 1
Unión 12
Sarmiento 7
Cañadita 5
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 9
Litoral 7
Viale FBC 6
Arsenal 4
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 9
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 4
Juv. Sarmiento 0
Zona 4
Unión Agrarios 8
Unión FC 8
Juv. Unida 5
Dep. Bovril 3
Sauce de Luna 1
Zona 1
Cañadita - Unión
Seguí FBC - Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento
Zona 2
Arsenal - Unión de Viale
Litoral - Viale FBC
Libre: Atl. María Grande
Zona 3
Juv. Sarmiento - Dep. Tuyango
Libres: Independiente FBC y Atl. Hernandarias
Zona 4
Dep. Bovril - Unión Agrarios
Juv. Unida - Unión FC
Libre: Sauce de Luna
