Plus en Vivo

Fútbol Femenino: Unión goleó y es líder absoluto de su zona

Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.

Deportes01 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union-femenino mayo 25

El torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la rama femenina, tuvo su continuidad durante el pasado sábado 30 de agosto con la quinta fecha. A continuación, el detalle de cada una de las zonas. 

Resultados

Zona 1
Sarmiento 0-0 Cañadita
Seguí FBC 0-10 Unión
Libre: Dep. Tabossi

Zona 2
Atl. María Grande 3-1 Viale FBC
Arsenal 0-0 Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 3
Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Hernandarias
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango

Zona 4
Sauce de Luna 0-2 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-0 Unión FC
Libre: Unión Agrarios

Posiciones

Zona 1
Unión 12
Sarmiento 7
Cañadita 5
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 1

Zona 2
Atl. María Grande 9
Litoral 7
Viale FBC 6
Arsenal 4
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 9
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 4
Juv. Sarmiento 0

Zona 4
Unión Agrarios 8
Unión FC 8
Juv. Unida 5
Dep. Bovril 3
Sauce de Luna 1

Próxima fecha (6°)

Zona 1
Cañadita - Unión
Seguí FBC - Dep. Tabossi
Libre: Sarmiento

Zona 2
Arsenal - Unión de Viale
Litoral - Viale FBC
Libre: Atl. María Grande

Zona 3
Juv. Sarmiento - Dep. Tuyango
Libres: Independiente FBC y Atl. Hernandarias

Zona 4
Dep. Bovril - Unión Agrarios
Juv. Unida - Unión FC
Libre: Sauce de Luna

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo