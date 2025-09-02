Elsa Nelly Peil Vda. de Wiesner

Más visto hoy en Estación Plus

Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneo Entre Ríos 27 de agosto de 2025 Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero

Preocupación y alerta del Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial Entre Ríos 01 de septiembre de 2025 Un insólito episodio se registró en el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis: una persona fue captada caminando. El Ente Subfluvial y su protocolo.

Se descompensó y falleció en el Parque Gazzano de Paraná Policiales/Judiciales 01 de septiembre de 2025 Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.

Revés judicial para un crespense que había sido sobreseído por Abuso Sexual Simple Estación Plus Crespo Crespo 01 de septiembre de 2025 Se le endilgan situaciones con dos mujeres. Hace 8 meses, un fallo en instancia de apelación, dejó sin responsabilidad penal al acusado. Ahora, la Cámara de Casación revocó esa sentencia y la causa volvería a activarse con miras a Juicio.