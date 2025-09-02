Elsa Nelly Peil Vda. de Wiesner

Elsa Nelly Peil Vda. de WiesnerNecrológicas02 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció en Ramírez el 2 de septiembre a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y sepultados el 2 de septiembre a las 17:30 hs en el Cementerio Evangélico de Ramírez, previo oficio religioso en la sala a las 17:00 hs. Hogar de duelo: French 88 - Ramírez.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo, sucursal Ramírez.
Pabla Elena Kauman Vda. de Soto
María Ester Wolf
Prospero Oscar Gutiérrez
Ofelia Odila Pascuala Viola Vda. de Seimandi
Emelda Benedicta Zapata de Müller
Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneoEntre Ríos27 de agosto de 2025
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Preocupación y alerta del Ente Interprovincial del Túnel SubfluvialEntre Ríos01 de septiembre de 2025
Un insólito episodio se registró en el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis: una persona fue captada caminando. El Ente Subfluvial y su protocolo.
Se descompensó y falleció en el Parque Gazzano de ParanáPoliciales/Judiciales01 de septiembre de 2025
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.
Revés judicial para un crespense que había sido sobreseído por Abuso Sexual Simple
Se le endilgan situaciones con dos mujeres. Hace 8 meses, un fallo en instancia de apelación, dejó sin responsabilidad penal al acusado. Ahora, la Cámara de Casación revocó esa sentencia y la causa volvería a activarse con miras a Juicio.