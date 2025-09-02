Plus en Vivo

Elsa Nelly Peil Vda. de Wiesner

Necrológicas02 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció en Ramírez el 2 de septiembre a la edad de 85 años. Sus restos son velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y sepultados el 2 de septiembre a las 17:30 hs en el Cementerio Evangélico de Ramírez, previo oficio religioso en la sala a las 17:00 hs. Hogar de duelo: French 88 - Ramírez.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo, sucursal Ramírez.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo