Conectando con Alemania: Meet & Greet con Junges Netzwerk en Crespo

Desde las 13:30 hasta las 16:30, el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327), recibirá participantes de toda la provincia en el marco del Encuentro ‘Conectando con Alemania’, una propuesta dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años.

La jornada contará con la participación de representantes de la Stiftung Verbundenheit (Fundación de la Vinculación), la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG), la Embajada de Alemania en Argentina, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y el Municipio de Crespo, que acompañan institucionalmente esta iniciativa.

El programa incluirá la presentación del equipo de la Junges Netzwerk (Red Juvenil), un workshop sobre la Alemania actual, espacios de diálogo en torno a la comunidad argentino-alemana, y una charla dedicada a ambiente y tecnología. Además, se abrirá un tiempo de intercambio para pensar futuros proyectos que fortalezcan los lazos entre ambas naciones.

El encuentro promueve el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias en torno a los desafíos compartidos entre Alemania y nuestro país. La participación es gratuita, aunque con inscripción previa obligatoria debido a los cupos limitados, a través del siguiente enlace:

Un puente entre culturas

El Junges Netzwerk (Red Juvenil) nació en 2019, impulsado por la Stiftung Verbundenheit (Fundación de la Vinculación), como parte de un proyecto de apoyo a la comunidad de habla alemana en el Cono Sur. Con aval del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, desarrolla congresos, talleres y actividades tanto en América Latina como en Europa, además de iniciativas virtuales que permiten integrar a jóvenes de distintas realidades.

El objetivo central es conectar a quienes desean promover las relaciones entre América Latina y Alemania, acompañando la creación de proyectos que fortalezcan el intercambio cultural, educativo, ambiental y tecnológico entre sociedades que comparten desafíos y oportunidades en común.