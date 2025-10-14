Invitan a la capacitación de autoridades de mesa en Crespo

Nuevas luminarias LED en el sector de parrillas del parque del lago
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel.Crespo al día14 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Se renovarán cinco bancas entrerrianas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación.
El próximo miércoles 22 de octubre se realizará en la ciudad de Crespo la Clase de capacitación de Autoridades de Mesa, llevada a cabo por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), mediante convenio suscripto con la Cámara Nacional Electoral. Será en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327) y habrá tres opciones de horarios: 9:00, 14:00 y 18:00.
LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL
Esta modalidad agiliza, simplifica y actualiza el sistema, sustituyendo a la antigua ‘boleta sábana’. A diferencia del clásico voto partidario, los electores encontrarán en el cuarto oscuro una única boleta. En esta ocasión, estará compuesta por siete columnas que agrupan las alianzas políticas y dos filas correspondientes a las categorías en disputa (Diputados y Senadores nacionales).
Para votar con boleta única papel, se deberá tener en cuenta los siguientes pasos:
La autoridad de mesa entregará la boleta y una lapicera con tinta negra indeleble, previo a ingresar al box de votación. Antes de votar, se deberá revisar que esté firmada por el presidente de mesa.
En la boleta se encuentran las listas de cada partido en columnas, y las categorías de cargos en filas. Se deberá marcar una opción por categoría con una cruz o tilde.
Posteriormente, doblar la boleta tal como indican las instrucciones, formando un sobre con la firma de la Autoridad de Mesa a la vista, para asegurar el secreto del voto.
Luego, llevar la boleta a la mesa, depositarla en la urna y firmar el padrón. Finalmente, se reciben la constancia de voto y el DNI.
Algunas consideraciones
Hay que tener en cuenta que, en caso de error o destrucción, el elector deberá informar a la autoridad de mesa esas circunstancias, entregar la boleta y se le repondrá otra, dejándose constancia de ello en acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.
Luego la autoridad de mesa extraerá una nueva boleta única del talonario, la firmará y se la entregará al elector para que se dirija nuevamente a la cabina de votación.
Por último, cabe destacar, que se puede votar haciendo cualquier tipo de marca en el casillero correspondiente. Está permitido marcar el casillero de la opción electoral en cada categoría de cargos.
