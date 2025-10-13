El municipio pavimentó una nueva cuadra de calle Salta

Nueva edición del programa “Manejo de Estrés y Ansiedad”: inscripciones abiertas
Para conocernos y saber cómo actuar frente a diferentes situaciones está previsto el taller de ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
Las tareas se realizan en calle Salta, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad, para concretar nuevas obras de pavimentación.Crespo al día13 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
“Es una satisfacción sumar otra cuadra más, para seguir cumpliendo el compromiso que tenemos con nuestros vecinos, conectando los barrios y produciendo beneficios para los frentistas y también para toda la comunidad”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió los trabajos que se llevan adelante en la calleSalta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz).
Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, detalló que ya se terminaron los trabajos en tres cuadras en Leandro N. Alem, entre Beruti-López y Planes (Barrio San Isidro) y en 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo). Mientras que, se realizó la apertura de caja y se desarrolla la nivelación y preparación de suelo para la próxima pavimentación de Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).
Para conocernos y saber cómo actuar frente a diferentes situaciones está previsto el taller de ‘Manejo de Estrés y Ansiedad’.
Con el objetivo de acompañar a los jóvenes en la importante etapa de definir su futuro académico y profesional, se desarrolló en Crespo una Jornada de Orientación Vocacional, organizada de manera conjunta por la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Iglesia Luterana San Pablo y la Municipalidad de Crespo.
En el marco del programa Concejo Deliberante Juvenil —que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1994—, estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Crespo fueron reconocidos el viernes 3 de octubre por concejales y autoridades locales.
Cuarenta y cuatro columnas de hierro para el alumbrado público y los respectivos artefactos nuevos de luces LED fueron colocados en el Barrio San Cayetano.
Este 5 de octubre no se llevará a cabo la propuesta cultural alusiva al "Día de la Danza". El municipio dará a conocer próximamente la nueva fecha de realización.
La organización estuvo a cargo del municipio, contando con el gran acompañamiento del ‘Voluntariado Oficial de la Estudiantina’ y la multitudinaria participación de jóvenes que concurren al nivel secundario a los cursos de Ciclo Básico y Ciclo Orientado de los establecimientos educativos locales.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.