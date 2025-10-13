El municipio pavimentó una nueva cuadra de calle Salta

“Es una satisfacción sumar otra cuadra más, para seguir cumpliendo el compromiso que tenemos con nuestros vecinos, conectando los barrios y produciendo beneficios para los frentistas y también para toda la comunidad”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió los trabajos que se llevan adelante en la calleSalta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz).





Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, detalló que ya se terminaron los trabajos en tres cuadras en Leandro N. Alem, entre Beruti-López y Planes (Barrio San Isidro) y en 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo). Mientras que, se realizó la apertura de caja y se desarrolla la nivelación y preparación de suelo para la próxima pavimentación de Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).