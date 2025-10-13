Plus en Vivo

El municipio pavimentó una nueva cuadra de calle Salta

Las tareas se realizan en calle Salta, mientras continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad, para concretar nuevas obras de pavimentación.

“Es una satisfacción sumar otra cuadra más, para seguir cumpliendo el compromiso que tenemos con nuestros vecinos, conectando los barrios y produciendo beneficios para los frentistas y también para toda la comunidad”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió los trabajos que se llevan adelante en la calleSalta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz).

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, detalló que ya se terminaron los trabajos en tres cuadras en Leandro N. Alem, entre Beruti-López y Planes (Barrio San Isidro) y en 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo). Mientras que, se realizó la apertura de caja y se desarrolla la nivelación y preparación de suelo para la próxima pavimentación de Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).

