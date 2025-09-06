Fin de semana con “Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos” y la muestra “Crespo Colecciona”

Conectando con Alemania: Meet & Greet con Junges Netzwerk en Crespo
Este sábado 13 de septiembre, Crespo será sede de un evento que busca estrechar vínculos entre jóvenes argentinos y alemanes.
Crespo vivirá un fin de semana especial, donde habrá una exposición de vehículos y de objetos que marcaron un momento de nuestra historia, que admiramos en el pasado y por los cuales mantenemos gratitud y reconocimiento en el presente.Crespo al día06 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Las dos actividades se realizan de manera paralela, mediante el trabajo conjunto entre el sector privado y público: ‘14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos’, bajo la organización de Luciano Kerbs; y con la exposición ‘Crespo Colecciona’ coordinada por la Municipalidad de Crespo.
El acceso a estas dos propuestas será gratuito y abierto a todo público. Transformándose en un paseo ideal para disfrutar en familia y con los amigos, para despertar la nostalgia y valorar las colecciones como parte de la memoria cultural.
Durante dos días vas a poder disfrutar de esta iniciativa tradicional, donde predomina el respeto, la pasión y el amor hacia los autos, compartiendo esas joyas mecánicas que marcaron un antes y un después en la historia.
El tradicional encuentro de la provincia de Entre Ríos comenzará el sábado 6 de septiembre con una caravana por distintas calles de nuestra ciudad. Mientras que la apertura será en la Plaza Sarmiento (frente al edificio de la Municipalidad de Crespo). En tanto que, la gran muestra estática será el domingo 7 de septiembre, en el ‘Campo de la Tradición’, de 9:30 a 18.00.
Elsábado, a las 16:00, está prevista la concentración de los participantes en calle Alemanes del Volga. A las 17:00, más de 30 autos iniciarán la caravana -junto a Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’- recorriendo las siguientes arterias de la ciudad: Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, 9 de Julio, Otto Sagemüller, Avenida Independencia y San Martín para terminar en la Plaza Sarmiento frente al edificio de la Municipalidad de Crespo. Ahí, desde las 17:30, habrá una muestra estática frente al edificio Municipal. Mientras que, a las 19:00 se desarrollará el acto de bienvenida y presentación de los participantes. Esa jornada también contará con el acompañamiento del grupo de artesanos independientes ‘Hecho en Crespo’, que desde las 16:30 realizarán una Feria Especial en la Plaza Sarmiento.
El domingo 7 de septiembre, de 9:30 a 18:00, se efectuará la muestra estática en el Campo de la Tradición, ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Se espera la presencia de más de 150 autos provenientes de distintos lugares de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y de la República Oriental del Uruguay.
En la oportunidad también habrá espacio con emprendedores, muestra de productos de estética del automotor y accesorios, antigüedades, autos a escala y bicicletas antiguas.
La segunda edición de ‘Crespo Colecciona’ se llevará adelante el domingo 7 de septiembre, de 11:00 a 17:00, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Será una jornada para descubrir tesoros y pasiones.
En este espacio, el visitante podrá disfrutar de una experiencia única, mediante esta propuesta cultural que invita a sumergirse en el mundo de los objetos que marcaron un momento en la historia, que son parte de nuestra identidad y que nos traerán hermosos recuerdos.
La exposición contará con: monedas y billetes de distintos tiempos y países (Numismática y notafilia); aeromodelismo, modelismo naval, drones y trenes electrónicos; radios, cámaras fotográficas, faroles, discos, juguetes y cuadros con billetes, libros, vinilos, planchas, llaveros y objetos antiguos, colección de camisetas del Club Atlético Boca Juniors, objetos boquenses y una amplia colección de autos y motos a escala.
La Municipalidad de Crespo llevó adelante el recambio de cañería en la intersección de Entre Ríos y Avda. Esteban Pesante (Barrio Salto).
Serán tres semanas con variadas actividades, donde los jóvenes demostrarán sus talentos. La propuesta se extenderá desde el domingo 31 de agosto hasta el 21 de septiembre.
La Municipalidad de Crespo invita a disfrutar de una noche dedicada a la literatura y las artes, con escritores, teatro y propuestas abiertas a toda la comunidad para celebrar el Día del Lector.
El municipio invirtió más de $185 millones de pesos en la adquisición de una nueva unidad, destinada al retiro de residuos domiciliarios separados en origen. El intendente celebró la compra y afirmó que "es para seguir teniendo una ciudad limpia y ordenada, como nos gusta a los crespenses”.
En el marco del Programa Provincial de Seguridad Alimentaria que depende de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humanos, y con el objetivo de acercar las políticas públicas para mejorar la vida de los crespenses, se firmó un convenio con el Sistema de créditos de Entre Ríos (SIDECREER) y el municipio para entregar tarjetas solidarias.
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. El ciclista se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que producto del impacto sufrió triple fractura de costillas.