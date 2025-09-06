Fin de semana con “Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos” y la muestra “Crespo Colecciona”

Las dos actividades se realizan de manera paralela, mediante el trabajo conjunto entre el sector privado y público: ‘14º Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos’, bajo la organización de Luciano Kerbs; y con la exposición ‘Crespo Colecciona’ coordinada por la Municipalidad de Crespo.

El acceso a estas dos propuestas será gratuito y abierto a todo público. Transformándose en un paseo ideal para disfrutar en familia y con los amigos, para despertar la nostalgia y valorar las colecciones como parte de la memoria cultural.

14º encuentro de autos clásicos y antiguos

Durante dos días vas a poder disfrutar de esta iniciativa tradicional, donde predomina el respeto, la pasión y el amor hacia los autos, compartiendo esas joyas mecánicas que marcaron un antes y un después en la historia.

El tradicional encuentro de la provincia de Entre Ríos comenzará el sábado 6 de septiembre con una caravana por distintas calles de nuestra ciudad. Mientras que la apertura será en la Plaza Sarmiento (frente al edificio de la Municipalidad de Crespo). En tanto que, la gran muestra estática será el domingo 7 de septiembre, en el ‘Campo de la Tradición’, de 9:30 a 18.00.

Elsábado, a las 16:00, está prevista la concentración de los participantes en calle Alemanes del Volga. A las 17:00, más de 30 autos iniciarán la caravana -junto a Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’- recorriendo las siguientes arterias de la ciudad: Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, 9 de Julio, Otto Sagemüller, Avenida Independencia y San Martín para terminar en la Plaza Sarmiento frente al edificio de la Municipalidad de Crespo. Ahí, desde las 17:30, habrá una muestra estática frente al edificio Municipal. Mientras que, a las 19:00 se desarrollará el acto de bienvenida y presentación de los participantes. Esa jornada también contará con el acompañamiento del grupo de artesanos independientes ‘Hecho en Crespo’, que desde las 16:30 realizarán una Feria Especial en la Plaza Sarmiento.

El domingo 7 de septiembre, de 9:30 a 18:00, se efectuará la muestra estática en el Campo de la Tradición, ubicado en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Se espera la presencia de más de 150 autos provenientes de distintos lugares de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y de la República Oriental del Uruguay.

En la oportunidad también habrá espacio con emprendedores, muestra de productos de estética del automotor y accesorios, antigüedades, autos a escala y bicicletas antiguas.

Crespo Colecciona

La segunda edición de ‘Crespo Colecciona’ se llevará adelante el domingo 7 de septiembre, de 11:00 a 17:00, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Será una jornada para descubrir tesoros y pasiones.

En este espacio, el visitante podrá disfrutar de una experiencia única, mediante esta propuesta cultural que invita a sumergirse en el mundo de los objetos que marcaron un momento en la historia, que son parte de nuestra identidad y que nos traerán hermosos recuerdos.

La exposición contará con: monedas y billetes de distintos tiempos y países (Numismática y notafilia); aeromodelismo, modelismo naval, drones y trenes electrónicos; radios, cámaras fotográficas, faroles, discos, juguetes y cuadros con billetes, libros, vinilos, planchas, llaveros y objetos antiguos, colección de camisetas del Club Atlético Boca Juniors, objetos boquenses y una amplia colección de autos y motos a escala.