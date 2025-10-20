Plus en Vivo

Crespo: Realizan la pavimentación de un sector de calle Yrigoyen

Personal municipal lleva adelante la ejecución de una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Santa Fe y Corrientes (Barrio Salto).

Crespo al día20 de octubre de 2025
portada-1-1280x640

Marcelo Cerutti recorrió el lugar, acompañado por Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente). El intendente remarcó el “avance del trabajo en tiempo y forma, contando con el acompañamiento de las condiciones climáticas”. También resaltó: “Seguimos cumpliendo el compromiso asumido con los vecinos, quienes conformaron el ‘Sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo’, realizando un esfuerzo muy grande e importante para que se hagan posibles estas obras en nuestra ciudad”.

Cerutti y Hofer mostraron “satisfacción por llevar adelante esta pavimentación que permite seguir adelante con la estrategia de conectar los barrios, bajo la planificación de ir cerrando circuitos que traen grandes beneficios a la circulación vehicular y peatonal, además de mejorar la seguridad vial”.

Además, detallaron que se concluyó el hormigonado de una cuadra de calle Salta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz). Está en la etapa de fraguado, para ser habilitada el tránsito una vez completado el tiempo recomendado. Mientras que, el personal municipal sigue con los trabajos de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, la realización de veredas en espacios públicos y la colocación de piedra basáltica triturada para afirmar calles de tierra.

