Dos ocupantes de moto con lesiones, tras un choque en Strobel

Efectivos de Comisaría Strobel, asistió en la noche del viernes a las personas involucradas en un siniestro vial, sucedido sobre la Av. Soberanía y calle Paraná.

Supo Estación Plus Crespo, que la colisión se produjo entre una pick-up Chevrolet S10, conducida por un hombre de 52 años, y una moto Honda 250 cc., con dos ocupantes jóvenes, de 20 y 19 años.

Con prontitud llegaron los agentes, quienes hallaron a los motoristas con diversas lesiones, que demandaron el traslado hacia el Hospital local para su atención médica.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia del siniestro.