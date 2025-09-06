Vuelco en Aldea María Luisa: dos adultos y un niño hospitalizados

Bomberos de Crespo acompañaron al niño accidentado hasta el San Roque
Dos efectivos del cuartel local asumieron permanecer con el pequeño durante el traslado sanitario, ya que los adultos eran derivados a otros centros asistenciales.
El automóvil quedó con las 4 ruedas hacia arriba, alejado de la traza de Ruta 12. Hubo tres derivaciones a centros de salud, distribuidos en Crespo y Paraná.Crespo06 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Alrededor de las 11:00 de este sábado, un automóvil Chery protagonizó un despiste seguido de vuelco, a la altura del Km. 420 de la Ruta Nacional 12, en cercanías a Aldea María Luisa.
Estación Plus Crespo pudo confirmar que el rodado era conducido por un hombre de 33 años de edad, quien viajaba con su pequeño hijo de 3 años; y los acompañaba una mujer. Por causas a determinar, en circunstancias en que el vehículo se desplazaba en sentido Crespo - Paraná, es que en ese punto vial pierde la trayectoria hacia la banquina y termina volcando.
El servicio de emergencias de Crespo acudió en auxilio, concretando el traslado hacia esta ciudad de la acompañante; mientras que padre e hijo fueron derivados a los centros asistenciales de la capital entrerriana: Hospital San Martín y Hospital San Roque, respectivamente.
De acuerdo a las primeras examinaciones, en horas de la siesta se confirmó que el niño sufrió una fractura de fémur, por lo que permanecerá internado en el centro de salud infantil. En tanto, los adultos recibieron las curaciones iniciales en Crespo y Paraná, y se determinarán los diagnósticos. No implican riesgo de vida, pero se presumen lesiones de consideración.
