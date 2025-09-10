El municipio está pavimentando calles en barrios San Lorenzo, San Isidro y La Paz

Ya están abiertas las inscripciones para la maratón de la avicultura 2025
El sábado 1º de noviembre se realizará una nueva edición de la Maratón de la Avicultura. Todos los detalles y como inscribirte.
Mediante el sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo, el municipio sigue con la ejecución de obras de pavimentación de calles de Crespo.
Actualmente, personal municipal trabaja en tres sectores. En los últimos días se iniciaron las tareas para la preparación de suelo, con colocación de brosa calcárea para compactar y luego hormigonar 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo).
Además, se realizan las tareas finales en la obra de pavimentación de las tres cuadras
Marcelo Cerutti (intendente) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), recorrieron los avances y destacaron “el buen ritmo de trabajo de ejecución de obras de pavimento, más allá de los impedimentos producidos por las cuestiones climáticas -lluvias- que atrasan un poco las tareas”.
Mientras que, comentaron que también se comenzó con la apertura de caja para preparar y compactar el suelo y realizar la posterior pavimentación de la calle Salta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz). “De esta forma seguimos cumpliendo con todos los vecinos que adhieren a este método, creando el consorcio de frentistas, para lograr la pavimentación o realización de cordón cuneta en la cuadra donde está ubicada su vivienda”, aseguraron.
El viernes 12 de septiembre se desarrollará la Segunda Jornada del ‘Día de la Industria’, organizada por la Asociación Civil Parque Industrial Crespo y la Municipalidad de Crespo.
Se llevará adelante en Crespo, la capacitación "Huerta en casa: Charla + entrega de kit de semillas". La jornada estará a cargo de la Ingeniera agrónoma Luciana Zapata y la Técnica en Acuicultura Milagros Díaz, del INTA.
Crespo vivirá un fin de semana especial, donde habrá una exposición de vehículos y de objetos que marcaron un momento de nuestra historia, que admiramos en el pasado y por los cuales mantenemos gratitud y reconocimiento en el presente.
Este sábado 13 de septiembre, Crespo será sede de un evento que busca estrechar vínculos entre jóvenes argentinos y alemanes.
La Municipalidad de Crespo llevó adelante el recambio de cañería en la intersección de Entre Ríos y Avda. Esteban Pesante (Barrio Salto).
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.
La tranquilidad de la zona este de Concordia se vio alterada cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues chocó contra una camioneta estacionada en la vía pública.
Una pelea entre dos familias en el barrio Llamarada, derivó en una tragedia: una adolescente de 14 años, mató de una puñalada en el pecho a una mujer de 26. Los detalles del caso, que quedó en manos de la Justicia y conmocionó a toda la comunidad.