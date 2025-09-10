El municipio está pavimentando calles en barrios San Lorenzo, San Isidro y La Paz

Actualmente, personal municipal trabaja en tres sectores. En los últimos días se iniciaron las tareas para la preparación de suelo, con colocación de brosa calcárea para compactar y luego hormigonar 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo).

Además, se realizan las tareas finales en la obra de pavimentación de las tres cuadras en Leandro N.Alem, entre Beruti-López y Planes (Barrio San Isidro).

Marcelo Cerutti (intendente) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), recorrieron los avances y destacaron “el buen ritmo de trabajo de ejecución de obras de pavimento, más allá de los impedimentos producidos por las cuestiones climáticas -lluvias- que atrasan un poco las tareas”.





Mientras que, comentaron que también se comenzó con la apertura de caja para preparar y compactar el suelo y realizar la posterior pavimentación de la calle Salta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz). “De esta forma seguimos cumpliendo con todos los vecinos que adhieren a este método, creando el consorcio de frentistas, para lograr la pavimentación o realización de cordón cuneta en la cuadra donde está ubicada su vivienda”, aseguraron.