El municipio está pavimentando calles en barrios San Lorenzo, San Isidro y La Paz

Mediante el sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo, el municipio sigue con la ejecución de obras de pavimentación de calles de Crespo.

Crespo al día10 de septiembre de 2025
Actualmente, personal municipal trabaja en tres sectores. En los últimos días se iniciaron las tareas para la preparación de suelo, con colocación de brosa calcárea para compactar y luego hormigonar 1º de Mayo, entre Formosa y Rodríguez Peña (Barrio San Lorenzo).

Además, se realizan las tareas finales en la obra de pavimentación de las tres cuadras en Leandro N.Alem, entre Beruti-López y Planes (Barrio San Isidro).

Marcelo Cerutti (intendente) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), recorrieron los avances y destacaron “el buen ritmo de trabajo de ejecución de obras de pavimento, más allá de los impedimentos producidos por las cuestiones climáticas -lluvias- que atrasan un poco las tareas”.

Mientras que, comentaron que también se comenzó con la apertura de caja para preparar y compactar el suelo y realizar la posterior pavimentación de la calle Salta (entre Concordia y Tucumán, Barrio La Paz). “De esta forma seguimos cumpliendo con todos los vecinos que adhieren a este método, creando el consorcio de frentistas, para lograr la pavimentación o realización de cordón cuneta en la cuadra donde está ubicada su vivienda”, aseguraron.

