Despidieron a un Policía retirado y la problemática vuelve a escena

Nuevos talleres psicoespirituales en cuestionada prevención de suicidios en la Policía
Activos están próximos a jornadas planificadas por la División Bienestar Policial.
Un suboficial retirado se suicidó en la costa del Uruguay.Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Con profundo pesar, en la tarde de este miércoles, familiares, uniformados y ex compañeros de la fuerza, le dieron el último adiós al Sargento Retirado Oscar Edgardo González.
Se quitó la vida en Concepción del Uruguay, donde había formado su familia tras una vida entregada a la función policial.
Su esposa, sus 4 hijos y 4 nietos, al igual que sus 3 hermanos, lloran una partida irreparable; mientras que la problemática vuelve a sacudir a la Policía de Entre Ríos.
Activos están próximos a jornadas planificadas por la División Bienestar Policial.
La investigación por la muerte de un hombre de 42 años en Basavilbaso apunta a que el hecho no estaría vinculado a un robo. En la vivienda se hallaron pertenencias de valor intactas y la Policía analiza cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.
Una pelea entre dos familias en el barrio Llamarada, derivó en una tragedia: una adolescente de 14 años, mató de una puñalada en el pecho a una mujer de 26. Los detalles del caso, que quedó en manos de la Justicia y conmocionó a toda la comunidad.
La tranquilidad de la zona este de Concordia se vio alterada cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues chocó contra una camioneta estacionada en la vía pública.
Un hombre fue detenido en Concordia por intentar robar un auto apenas una hora después de haber salido en libertad por otro delito.
Personal policial entrerriano localizó en Córdoba, un Chevrolet Cruze usado en un asalto a una mujer de 80 años en María Grande. Se identificó a dos hombres y continúa la investigación para determinar su participación en el hecho.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Las propuestas obtuvieron dictámen favorable en la Comisión de Nomenclatura y fueron sometidas a votación. ¿Qué nombres asignaron y dónde estarán?