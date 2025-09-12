Plus en Vivo

Despidieron a un Policía retirado y la problemática vuelve a escena

Un suboficial retirado se suicidó en la costa del Uruguay.

Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Con profundo pesar, en la tarde de este miércoles, familiares, uniformados y ex compañeros de la fuerza, le dieron el último adiós al Sargento Retirado Oscar Edgardo González.

Se quitó la vida en Concepción del Uruguay, donde había formado su familia tras una vida entregada a la función policial.

Su esposa, sus 4 hijos y 4 nietos, al igual que sus 3 hermanos, lloran una partida irreparable; mientras que la problemática vuelve a sacudir a la Policía de Entre Ríos.

