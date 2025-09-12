Plus en Vivo

Nuevos talleres psicoespirituales en cuestionada prevención de suicidios en la Policía

Activos están próximos a jornadas planificadas por la División Bienestar Policial.

Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Policía de Entre Rios

Estación Plus Crespo pudo confirmar que entre las decisiones más recientes adoptadas para disminuir el riesgo de suicidio, el Radiograna N° 2/25 de la División Bienestar Policial, fija calendario del martes 16 al jueves 18 de septiembre de 2025, para talleres de fe y autoconocimiento, que se brindarán en el Salón de Criminalística. 

Los funcionarios que de cualquier punto de la provincia decidan y arbitren viajar a Paraná, y asistir en alguno de esos días, de 18:00 a 20:00, serán parte de una charla con los siguientes módulos temáticos:

  • Psicoeducación
  • Técnicas de relajación y respiración
  • Emociones y descubrimiento de emociones. 

Las disertaciones estarán a cargo del Capellán Ricardo López. Asimismo, se ofrece que quienes deseen un encuentro particular con el sacerdote, lo hagan los días martes, miércoles y jueves, de 8:00 a 12:00, en la Escuela de Oficiales Dr. Salvador Maciá.

Con categoría de "urgente", las máximas autoridades de la Policía de Entre Ríos, hicieron saber que "son charlas y talleres diseñados para el bienestar psicoespiritual de todos los funcionarios de nuestra institución, reconociendo que el equilibrio entre la mente y el espíritu, es fundamental para el normal desenvolvimiento, tanto en la faz policial como asimismo en la vida en general".

El antecedente: Charlas pastorales

A fines de agosto, se había dictado una propuesta similar. Se comunicó a las dependencias policiales entrerrianas que "recibirán visitas de los Pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a cargo del Pastor Miguel Kecher". El objetivo es brindar una charla de índole espiritual en cada dependencia", rezaba el lineamiento bajado a los diferentes destinos.

20250912_040540Despidieron a un Policía retirado y la problemática vuelve a escena

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
cartel nomenclador

Aprobaron dos nuevos nombres de calles

Estación Plus Crespo
Crespo11 de septiembre de 2025

Las propuestas obtuvieron dictámen favorable en la Comisión de Nomenclatura y fueron sometidas a votación. ¿Qué nombres asignaron y dónde estarán?

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo