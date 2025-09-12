Nuevos talleres psicoespirituales en cuestionada prevención de suicidios en la Policía

Estación Plus Crespo pudo confirmar que entre las decisiones más recientes adoptadas para disminuir el riesgo de suicidio, el Radiograna N° 2/25 de la División Bienestar Policial, fija calendario del martes 16 al jueves 18 de septiembre de 2025, para talleres de fe y autoconocimiento, que se brindarán en el Salón de Criminalística.

Los funcionarios que de cualquier punto de la provincia decidan y arbitren viajar a Paraná, y asistir en alguno de esos días, de 18:00 a 20:00, serán parte de una charla con los siguientes módulos temáticos:

Psicoeducación

Técnicas de relajación y respiración

Emociones y descubrimiento de emociones.

Las disertaciones estarán a cargo del Capellán Ricardo López. Asimismo, se ofrece que quienes deseen un encuentro particular con el sacerdote, lo hagan los días martes, miércoles y jueves, de 8:00 a 12:00, en la Escuela de Oficiales Dr. Salvador Maciá.

Con categoría de "urgente", las máximas autoridades de la Policía de Entre Ríos, hicieron saber que "son charlas y talleres diseñados para el bienestar psicoespiritual de todos los funcionarios de nuestra institución, reconociendo que el equilibrio entre la mente y el espíritu, es fundamental para el normal desenvolvimiento, tanto en la faz policial como asimismo en la vida en general".

El antecedente: Charlas pastorales

A fines de agosto, se había dictado una propuesta similar. Se comunicó a las dependencias policiales entrerrianas que "recibirán visitas de los Pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a cargo del Pastor Miguel Kecher". El objetivo es brindar una charla de índole espiritual en cada dependencia", rezaba el lineamiento bajado a los diferentes destinos.