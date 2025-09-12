Municipio y Parque Industrial llevarán adelante el "Proyecto Sala de Reuniones y Conferencias"

Una obra esperada por el sector industrial tomó impulso y este viernes 12 de septiembre, se exhibieron los bosquejos que se pondrán en marcha. En el marco de la "2da. Jornada Día de la Industria", se oficializó que la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Parque Industrial Crespo, darán inicio al "Proyecto Sala de Reuniones y Conferencias".

"Es importante para nosotros que estemos mancomunados, trabajando en conjunto, lo privado y lo público. Necesitamos trabajar juntos, sino solos y separadamente, no podemos hacer nada. La Municipalidad nos abre la puerta lo más que puede, lo sentimos así, y aunque siempre existen necesidades, también las posibilidades son importantes cuando vamos trabajando a la par", anticipó Héctor Eberle, presidente de la Comisión del Parque Industrial. En ese diálogo y en declaraciones a Estación Plus Crespo, el intendente Marcelo Cerutti, manifestó: "En esta linda jornada, aprovechamos para mostrar esto que comenzó como un pedido de la Comisión. Héctor nos solicitó si le podíamos hacer un proyecto técnico, para un inicio de la sede y el área municipal correspondiente lo realizó. Además, vamos a hacer el aporte de 18.000 ladrillos PET, para la construcción de esta infraestructura. Este tipo de ladrillos es un símbolo de lo que como ciudad somos capaces de lograr y creemos que es importante para que forme parte también de las instalaciones que proyecta el sector".

Eberle agradeció el acompañamiento y trabajo llevado adelante, y agregó: "Hice la gestión de manera silenciosa, porque la verdad es que tenía algo de duda si se iba a concretar o no, pero gracias a Dios, Marcelo (Cerutti) me sorprendió. Vamos a empezar a afrontar este desafío, este proyecto y es propicio para motivar a nuestros socios, que nos aportan mensualmente. Tenemos reunidos unos fondos, que destinaremos a empezar a poner ladrillo sobre ladrillo, para tener nuestra sede propia".

En cuanto a las características físicas de la Sala de Reuniones y Conferencias, Héctor Eberle indicó a Estación Plus Crespo: "Serán de gran utilidad y nos dará institucionalidad. Hoy las reuniones de la comisión las hacemos en oficinas prestadas por las empresas. No tenemos ninguna secretaria, que tenga un lugar de asentamiento específico, a donde se puedan canalizar en forma práctica las gestiones que tenemos que hacer. El proyecto general abarca 275 metros cuadrados cubiertos. La idea es empezar una primera etapa, de 130 metros cuadrados cubiertos, que consistirían en contar con una recepción, una sala de reuniones para la comisión -capacidad para unas 20 personas-, un complejo de baños masculino-femenino y una pequeña cocina. Y dejaríamos para una segunda etapa, la sala de conferencias, donde poder hacer reuniones ampliadas, capacitaciones y demás -capacidad para unas 100 personas-. No quiero dar una fecha precisa, pero con los ladrillos aportados por la Municipalidad y nuestros fondos vamos a comenzar, y deseo que dentro de 2 años tengamos por lo menos la primera etapa lista", esbozó con anhelo.

"Entonces, este es el desafío y pretendo que sea un impulso para que las empresas que nos están aportando, lo sigan haciendo, que compartamos este proyecto y que los jóvenes vean que estamos haciendo cosas, que vamos por más. No podemos estar solo los grandes, necesitamos de la pujanza de las nuevas generaciones. Por suerte nos han escuchado y ahora tenemos un elemento definitivo, un objetivo concreto por cumplir", analizó el presidente de la Asociación Parque Industrial Crespo.