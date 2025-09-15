Plus en Vivo

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña

Por un nuevo episodio del fútbol chacarero, el Rojo venció a Seguí FBC, mientras que el Verde dio cuenta de Deportivo Tabossi.

Deportes15 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Sarmiento femenino 2025_9
Sarmiento goleó como visitante a Seguí FBC por 3-0

Se disputó el séptimo episodio del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la rama femenina. 

En este nuevo capítulo, Sarmiento goleó como visitante a Seguí FBC por 3-0. Nicole Schmidt, Priscila Ulrich y Melanie Martínez, fueron quienes inflaron la red para el elenco “Decano”. 

Integraron el plantel: Morena Vergara, Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Victoria Abt, Ludmila Schmidt, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Soledad Méndez, Evelyn Espíndola, Carolina Deniz, Georgina Bernhardt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Xiomara Antivero y Evelin Kappes. DT: Darío Altamirano. 

En el otro partido de la zona 1 (quedó libre Cañadita), Unión recibió la visita del Deportivo Tabossi. El triunfo quedó en manos del conjunto “Cervecero” por 1-0. El gol del triunfo lo marcó Milagros Estevanazzio.

La lista de convocadas del “Verde” estuvo integrada por: Jenifer Novoa, Nerina Rossi, camila Welsch, Ailén Ditrich, Viviana Wiesner, Violeta Gareis,  Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Sofia Piray, Julieta Gareis, Rocío Delgado, Daiana Diaz, Abigail Del castillo, Milagros Estevenazzio y Maiten del Castillo..

Otros resultados

Zona 2
Arsenal 0-4 Atl. María Grande
Litoral 7-0 Unión de Viale
Libre: Viale FBC

Zona 3
Juv. Sarmiento 0-0 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 0-2 Dep. Tuyango

Zona 4
Dep. Bovril 1-1 Sauce de Luna
Unión FC 0-1 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1
Unión 18
Sarmiento 10
Dep. Tabossi 6
Cañadita 5
Seguí FBC 1

Zona 2
Atl. María Grande 13
Litoral 12
Viale FBC 7
Arsenal 7
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC5
Atl. Hernandarias 4
Juv. Sarmiento 1

Zona 4
Unión Agrarios 14
Unión FC 9
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 6
Sauce de Luna 1

Próxima fecha (8°) 

Zona 1
Cañadita - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Sarmiento
Libre: Unión

Zona 2
Viale FBC - Arsenal
Unión de Viale - Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona 3
Dep. Tuyango - Independiente FBC
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4
Juv. Unida - Dep. Bovril
Unión Agrarios - Sauce de Luna
Libre: Unión FC

