Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña

Sarmiento goleó como visitante a Seguí FBC por 3-0

Se disputó el séptimo episodio del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la rama femenina.

En este nuevo capítulo, Sarmiento goleó como visitante a Seguí FBC por 3-0. Nicole Schmidt, Priscila Ulrich y Melanie Martínez, fueron quienes inflaron la red para el elenco “Decano”.

Integraron el plantel: Morena Vergara, Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Victoria Abt, Ludmila Schmidt, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Soledad Méndez, Evelyn Espíndola, Carolina Deniz, Georgina Bernhardt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Xiomara Antivero y Evelin Kappes. DT: Darío Altamirano.

En el otro partido de la zona 1 (quedó libre Cañadita), Unión recibió la visita del Deportivo Tabossi. El triunfo quedó en manos del conjunto “Cervecero” por 1-0. El gol del triunfo lo marcó Milagros Estevanazzio.

La lista de convocadas del “Verde” estuvo integrada por: Jenifer Novoa, Nerina Rossi, camila Welsch, Ailén Ditrich, Viviana Wiesner, Violeta Gareis, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Sofia Piray, Julieta Gareis, Rocío Delgado, Daiana Diaz, Abigail Del castillo, Milagros Estevenazzio y Maiten del Castillo..

Otros resultados

Zona 2

Arsenal 0-4 Atl. María Grande

Litoral 7-0 Unión de Viale

Libre: Viale FBC

Zona 3

Juv. Sarmiento 0-0 Independiente FBC

Atl. Hernandarias 0-2 Dep. Tuyango

Zona 4

Dep. Bovril 1-1 Sauce de Luna

Unión FC 0-1 Unión Agrarios

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona 1

Unión 18

Sarmiento 10

Dep. Tabossi 6

Cañadita 5

Seguí FBC 1

Zona 2

Atl. María Grande 13

Litoral 12

Viale FBC 7

Arsenal 7

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 15

Independiente FBC5

Atl. Hernandarias 4

Juv. Sarmiento 1

Zona 4

Unión Agrarios 14

Unión FC 9

Juv. Unida 6

Dep. Bovril 6

Sauce de Luna 1

Próxima fecha (8°)

Zona 1

Cañadita - Seguí FBC

Dep. Tabossi - Sarmiento

Libre: Unión

Zona 2

Viale FBC - Arsenal

Unión de Viale - Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona 3

Dep. Tuyango - Independiente FBC

Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento

Zona 4

Juv. Unida - Dep. Bovril

Unión Agrarios - Sauce de Luna

Libre: Unión FC