Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña

Juegos JADAR: podios para deportistas crespenses
Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.
Por un nuevo episodio del fútbol chacarero, el Rojo venció a Seguí FBC, mientras que el Verde dio cuenta de Deportivo Tabossi.Deportes15 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Se disputó el séptimo episodio del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la rama femenina.
En este nuevo capítulo, Sarmiento goleó como visitante a Seguí FBC por 3-0. Nicole Schmidt, Priscila Ulrich y Melanie Martínez, fueron quienes inflaron la red para el elenco “Decano”.
Integraron el plantel: Morena Vergara, Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Victoria Abt, Ludmila Schmidt, Xiomara Schmidt, Nicole Schmidt, Soledad Méndez, Evelyn Espíndola, Carolina Deniz, Georgina Bernhardt, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Xiomara Antivero y Evelin Kappes. DT: Darío Altamirano.
En el otro partido de la zona 1 (quedó libre Cañadita), Unión recibió la visita del Deportivo Tabossi. El triunfo quedó en manos del conjunto “Cervecero” por 1-0. El gol del triunfo lo marcó Milagros Estevanazzio.
La lista de convocadas del “Verde” estuvo integrada por: Jenifer Novoa, Nerina Rossi, camila Welsch, Ailén Ditrich, Viviana Wiesner, Violeta Gareis, Katia Manfredi, Vanina Wiesner, Sofia Piray, Julieta Gareis, Rocío Delgado, Daiana Diaz, Abigail Del castillo, Milagros Estevenazzio y Maiten del Castillo..
Zona 2
Arsenal 0-4 Atl. María Grande
Litoral 7-0 Unión de Viale
Libre: Viale FBC
Zona 3
Juv. Sarmiento 0-0 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 0-2 Dep. Tuyango
Zona 4
Dep. Bovril 1-1 Sauce de Luna
Unión FC 0-1 Unión Agrarios
Libre: Juv. Unida
Zona 1
Unión 18
Sarmiento 10
Dep. Tabossi 6
Cañadita 5
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 13
Litoral 12
Viale FBC 7
Arsenal 7
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC5
Atl. Hernandarias 4
Juv. Sarmiento 1
Zona 4
Unión Agrarios 14
Unión FC 9
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 6
Sauce de Luna 1
Zona 1
Cañadita - Seguí FBC
Dep. Tabossi - Sarmiento
Libre: Unión
Zona 2
Viale FBC - Arsenal
Unión de Viale - Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona 3
Dep. Tuyango - Independiente FBC
Libres: Atl. Hernandarias y Juv. Sarmiento
Zona 4
Juv. Unida - Dep. Bovril
Unión Agrarios - Sauce de Luna
Libre: Unión FC
Durante la semana pasada se disputaron en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. En dicha competencia, hubo representantes crespenses que se trajeron podios.
Deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en la Copa Nacional de Clubes, para la categoría U18, que se realizó durante el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en San Luis. María Victoria Repp y Jean Paul Bernat subieron al tercer escalón del podio.
Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
Este domingo 14 de septiembre se disputó la 6ª fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, con presencia de los equipos crespenses. Resultados.
Con un jugador menos, River le ganó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata como visitante y retomó la primera posición de la tabla del Grupo B, la cuál había perdido momentáneamente con el triunfo de Deportivo Riestra.
Durante este sábado 13 y domingo 14, se estará disputando un nuevo episodio en todas las divisionales del Fútbol Chacarero.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
La propietaria del predio insistió en que se trata de una propiedad privada y advirtió sobre los riesgos de ingresar al lugar, que no cuenta con condiciones de seguridad. Este domingo debió notificar a la policía por una oferta que promocionaba una visita al lugar.
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.