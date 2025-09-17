Jóvenes crespenses participaron en la jornada denominada "Conectando con Alemania: Meet & Greet con Junges Netzwerk’"

Para llevar adelante esta iniciativa, visitaron Crespo los representantes de Stiftung Verbundenheit (Fundación de la Vinculación); de la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG); de la Embajada de Alemania en Argentina; y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).

En primer término, la delegación mantuvo un encuentro con Marcelo Cerutti e integrantes del equipo de gobierno, en el despacho del intendente. Luego desarrollaron la jornada en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’.

En la oportunidad resaltaron la importancia de este tipo de encuentros, con la participación de los jóvenes, el acercamiento y la relación de ambos países al cumplirse los 200 años de inmigración alemana a la argentina. También compartieron detalles sobre el funcionamiento de la fundación y del programa JungesNetzwerk. Además, llevaron adelante una charla sobre el rol de la transición energética y el desarrollo tecnológico en la actualidad.

Visitas

-Gabriel Podevils (Stiftung Verbundenheit – Fundación de la Vinculación. También estuvo en nuestra ciudad en la última visita del embajador Dieter Lamlé).

-Silvia Saenger (Stiftung Verbundenheit – Fundación de la Vinculación).

-Alfonso Alderete (Stiftung Verbundenheit – Fundación de la Vinculación).

-Sandra Hilgert (Federación de Asociaciones Argentino-Germanas / FAAG).

-Annika Klump (Gerente Medio Ambiente y Energía – Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana. También estuvo en nuestra ciudad en la última visita del embajador Dieter Lamlé).

-Cristian Bergamasco (Asociación Alemana de Esperanza, Santa Fe).

-Mientras que envió un video de salutación: Thomas Konrad (Agregado Cultural de la Embajada de Alemania en Argentina).





El programa y la fundación

Junges Netzwerk es una iniciativa de la fundación Stiftung Verbundenheit, de diplomacia ciudadana, que opera en América Latina en estrecha relación con instituciones oficiales alemanas, como también con organizaciones civiles e instituciones nacionales y locales. Con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias para el desarrollo de valores en común a través de la creación e implementación de proyectos ciudadanos.





Junges Netzwerk es una red multitemática, que acompaña y capacita en el desarrollo de los proyectos, con subsidios para encuentros internacionales, con cartas de recomendación para trabajo o estudio, ofreciendo además contacto directo con las instituciones alemanas en el país y la posibilidad de formar parte de una iniciativa de vanguardia en el ámbito de la diplomacia ciudadana internacional. Se abordan proyectos de carácter social, cultural y ambiental, entre otros. Destacándose la proactividad de los participantes y el impacto local y la conexión bilateral de la iniciativa