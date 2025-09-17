Plus en Vivo

Cuatro allanamientos por Narcomenudeo en Strobel

Al menos 15 personas fueron identificadas en la causa. Hubo secuestros.

Policiales/Judiciales17 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20250917_065313

En las últimas horas se desarrolló un sigiloso procedimiento, como resultado de una investigatigación para comprobar la venta de sustancias estupefacientes. La causa refiere a la acción penalizada por la Ley Provincial Nº 10.566, comúnmente conocida como de Narcomenudeo.

Reunidas las pruebas sobre la conducta delictiva, el Juez de Garantías inmediantamente autorizó el allanamiento y requisa de los inmuebles sospechados. Personal policial de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, junto a la Fiscalía de esta jurisdicción, habían marcado los sitios puntuales en Strobel.

Fue durante la tarde y noche de este martes, que se concretó un operativo, que permitió irrumpir en forma simultánea en cuatro fincas, ubicadas en Barrio “El Progreso” de esa localidad, se indicó a Estación Plus Crespo.

Se produjo el hallazgo de plantas de marihuana; elementos utilizados para el proceso de corte y distribución de cocaína; dinero en efectivo de moneda nacional en diferentes denominaciones; y aparatos de telefonía celular, entre otros elementos, todo lo cual fue secuestrado como parte de las pruebas para ser analizadas en la continuidad del proceso judicial. 

20250917_065254

Durante los procedimientos, fueron identificadas las personas halladas en los domicilios donde se irrumpió, siendo un total de 15, de ambos sexos, algunas mayores y otras menores de edad, indicaron desde la fuerza.

También fue necesario que 3 hombres fueran trasladados hacia la Jefatura de Policía por orden de la Fiscalía, para confeccionar ficha personal de identidad, continuando posteriormente en libertad, pero ligadas a las actuaciones.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo