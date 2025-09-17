Cuatro allanamientos por Narcomenudeo en Strobel

Un hombre de 88 años fue internado por quemaduras durante un incendio
También su esposa e hijas debieron recibir asistencia médica, afectadas por la inhalación de monóxido de carbono. Todo se originó en medio de una tarea casera.
Policiales/Judiciales17 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En las últimas horas se desarrolló un sigiloso procedimiento, como resultado de una investigatigación para comprobar la venta de sustancias estupefacientes. La causa refiere a la acción penalizada por la Ley Provincial Nº 10.566, comúnmente conocida como de Narcomenudeo.
Reunidas las pruebas sobre la conducta delictiva, el Juez de Garantías inmediantamente autorizó el allanamiento y requisa de los inmuebles sospechados. Personal policial de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, junto a la Fiscalía de esta jurisdicción, habían marcado los sitios puntuales en Strobel.
Fue durante la tarde y noche de este martes, que se concretó un operativo, que permitió irrumpir en forma simultánea en cuatro fincas, ubicadas en Barrio “El Progreso” de esa localidad, se indicó a Estación Plus Crespo.
Se produjo el hallazgo de plantas de marihuana; elementos utilizados para el proceso de corte y distribución de cocaína; dinero en efectivo de moneda nacional en diferentes denominaciones; y aparatos de telefonía celular, entre otros elementos, todo lo cual fue secuestrado como parte de las pruebas para ser analizadas en la continuidad del proceso judicial.
Durante los procedimientos, fueron identificadas las personas halladas en los domicilios donde se irrumpió, siendo un total de 15, de ambos sexos, algunas mayores y otras menores de edad, indicaron desde la fuerza.
También fue necesario que 3 hombres fueran trasladados hacia la Jefatura de Policía por orden de la Fiscalía, para confeccionar ficha personal de identidad, continuando posteriormente en libertad, pero ligadas a las actuaciones.
