Estafa con viajes turísticos: a más de dos meses, damnificados imploran que “la justicia actúe”

La Justicia entrerriana investiga una presunta estafa múltiple vinculada a la organización de viajes turísticos que dejó como saldo a unas 45 personas damnificadas en Paraná y localidades cercanas. Los denunciantes señalaron a una mujer identificada como Carina Spahn, a quien acusan de haber cobrado importantes sumas de dinero por excursiones que nunca se realizaron.

Según relataron, los damnificados habían contratado un tour con destino a Mendoza, cuya salida estaba prevista para el sábado 12 de julio a las 16 horas. Sin embargo, el colectivo nunca se presentó en ninguno de los puntos de partida acordados.

A más de dos meses de aquel viaje no concretado, los denunciantes remarcaron que Spahn aún no devolvió el dinero. “Seguimos esperando, nadie se comunicó con nosotras ni ella, ni de la justicia y menos su abogado”, manifestó a Elonce una mujer estafada.. Y remarcó: “Queremos la devolución del dinero”.

Carina Spahn

“Esperamos que la justicia actúe de una vez”

Los afectados aseguraron que, pese al paso del tiempo, las respuestas oficiales son escasas. “La última información que tuvimos es que Carina había sido citada a la fiscalía, pero nunca nos informaron si se presentó o no”, señaló otra damnificada.

En paralelo, explicaron que mantienen contacto entre sí y “estamos todos en la misma. Esperando que la justicia actúe de una vez”. Además, dieron a conocer que siguen apareciendo nuevos casos: “Hace poco me escribió una chica de La Paz que, si no la entendí mal, tenían un viaje a Misiones después del nuestro y nunca salió tampoco”.

En medio de esta situación, Elonce intentó en numerosas oportunidades comunicarse con el abogado de Carina Spahn para conocer cómo avanzaba la investigación y cuál era la postura de su defendida. Sin embargo, hasta el momento no se obtuvo ninguna respuesta y la causa se maneja con un total hermetismo.

Desde el entorno de la denunciada tampoco brindaron información oficial ni novedades sobre el expediente, lo que incrementa la incertidumbre de los damnificados, quienes aseguran sentirse desamparados ante el silencio de la parte acusada y la falta de explicaciones.

Avances judiciales y reclamos

La causa está bajo la órbita de la fiscal Sofía Patat, quien instruye las actuaciones. Se recordará que, a mediados de julio, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Colonia Ensayo vinculado a un familiar directo de la denunciada.

Durante el procedimiento, se secuestraron casi un millón de pesos en efectivo, talonarios de recibos, un teléfono celular que era utilizado por Spahn y anotaciones relacionadas con la organización de viajes. Una de las líneas de investigación más relevantes apunta al análisis de una cuenta bancaria a nombre de la acusada, en la cual los damnificados aseguran haber depositado el dinero.

Carina Spahn

Mientras tanto, los afectados insisten en una solución inmediata. “Queremos que dé la cara y que por las buenas nos devuelva lo que es nuestro”, concluyeron los denunciantes, quienes manifestaron su descontento ante la lentitud de los tiempos judiciales.