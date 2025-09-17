Un hombre de 88 años fue internado por quemaduras durante un incendio

Se accidentó con una rueda que se desprendió de otro vehículo
El siniestro ocurrió en Ruta 12. Un neumático suelto se convirtió en peligro para dos usuarios de la trama vial.
También su esposa e hijas debieron recibir asistencia médica, afectadas por la inhalación de monóxido de carbono. Todo se originó en medio de una tarea casera.
En la mañana de este miércoles, la policía de Comisaría Tercera de Paraná, intervino en un importante incendio ocurrido en el Barrio 144 Viviendas.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que la situación se desencadenó tras una explosión, lo que llevó a la urgente intervención de la División Bomberos Zapadores, tanto para la sofocación como el auxilio de rescate.
Según se conoció, el dueño de casa estaba realizando reparaciones en el calefón, cuando una fuga de gas propició una explosión. Las sustancias nocivas se habían concentrado en el garaje.
Debido a esta situación, las llamas alcanzaron el cuerpo del hombre, de 88 años. Debió ser trasladado al Hospital San Martín, con quemaduras en el rostro y sus brazos. Además, las hijas y la esposa también fueron atendidas, ya que habían inhalado humo durante el incidente.
