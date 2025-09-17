Plus en Vivo

Un hombre de 88 años fue internado por quemaduras durante un incendio

También su esposa e hijas debieron recibir asistencia médica, afectadas por la inhalación de monóxido de carbono. Todo se originó en medio de una tarea casera.

Policiales/Judiciales17 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Bomberos-Zapadores

En la mañana de este miércoles, la policía de Comisaría Tercera de Paraná, intervino en un importante incendio ocurrido en el Barrio 144 Viviendas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la situación se desencadenó tras una explosión, lo que llevó a la urgente intervención de la División Bomberos Zapadores, tanto para la sofocación como el auxilio de rescate.

Según se conoció, el dueño de casa estaba realizando reparaciones en el calefón, cuando una fuga de gas propició una explosión. Las sustancias nocivas se habían concentrado en el garaje.

Debido a esta situación, las llamas alcanzaron el cuerpo del hombre, de 88 años. Debió ser trasladado al Hospital San Martín, con quemaduras en el rostro y sus brazos. Además, las hijas y la esposa también fueron atendidas, ya que habían inhalado humo durante el incidente.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo