Paraná Campaña: nuevo episodio para Sub y Sub 17

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La BomboneraDeportes22 de septiembre de 2025
Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Se disputó la séptima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del Fútbol Chacarero.Deportes22 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante este domingo 21 de septiembre, se disputó la séptima fecha para las tres categorías mayores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el resumen de las categorías teloneras a la primera división.
Zona Sur
Unión 1-3 Arsenal
Seguí FBC 1-1 Sarmiento
Dep. Tabossi 0-1 Cultural
Unión de Viale 0-0 Cañadita
Libre: Viale FBC
Zona Norte
Unión Agrarios 1-1 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 1-2 Atl. Hernandarias
Litoral 2-1 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-0 Atl. María Grande
Libre: Independiente FBC
Posiciones
Zona Sur
Arsenal 16
Unión 11
Cultural 11
Cañadita 11
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Sarmiento 7
Unión de Viale 2
Seguí FBC 1
Zona Norte
Atl. María Grande 14
Litoral 13
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 8
Unión Agrarios 8
Atl. Hernandarias 8
Asoc. Diego Maradona 6
Juv. Sarmiento 5
Dep. Tuyango 4
Zona Sur
Unión 1-1 Arsenal
Seguí FBC 0-4 Sarmiento
Dep. Tabossi 4-3 Cultural
Unión de Viale 0-5 Cañadita
Libre: Viale FBC
Zona Norte
Unión Agrarios 3-0 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Litoral 5-0 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-2 Atl. María Grande
Libre: Independiente FBC
Posiciones
Zona Sur
Unión 17
Sarmiento 15
Viale FBC 14
Arsenal 11
Cultural 9
Dep. Tabossi 9
Cañadita 6
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0
Zona Norte
Litoral 18
Atl. María Grande 15
Unión Agrarios 13
Dep. Tuyango 12
Atl. Hasenkamp 6
Asoc. Diego Maradona 5
Juv. Sarmiento 4
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 2
Próxima fecha (8°)
Zona Sur
Sarmiento - Dep. Tabossi
Cultural - Viale FBC
Seguí FBC - Unión de Viale
Arsenal - Cañadita
Libre: Unión
Zona Norte
Unión Agrarios - Independiente FBC
Asoc. Diego Maradona - Litoral
Atl. María Grande - Dep. Tuyango
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias
