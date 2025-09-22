Plus en Vivo

Paraná Campaña: nuevo episodio para Sub y Sub 17

Se disputó la séptima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del Fútbol Chacarero.

Deportes22 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Durante este domingo 21 de septiembre, se disputó la séptima fecha para las tres categorías mayores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el resumen de las categorías teloneras a la primera división. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Unión 1-3 Arsenal
Seguí FBC 1-1 Sarmiento
Dep. Tabossi 0-1 Cultural
Unión de Viale 0-0 Cañadita
Libre: Viale FBC

Zona Norte
Unión Agrarios 1-1 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 1-2 Atl. Hernandarias
Litoral 2-1 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-0 Atl. María Grande
Libre: Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur

Arsenal 16
Unión 11
Cultural 11
Cañadita 11
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Sarmiento 7
Unión de Viale 2
Seguí FBC 1

Zona Norte

Atl. María Grande 14
Litoral 13
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 8
Unión Agrarios 8
Atl. Hernandarias 8
Asoc. Diego Maradona 6
Juv. Sarmiento 5
Dep. Tuyango 4

Resultados Sub 17

Zona Sur
Unión 1-1 Arsenal
Seguí FBC 0-4 Sarmiento
Dep. Tabossi 4-3 Cultural
Unión de Viale 0-5 Cañadita
Libre: Viale FBC

Zona Norte
Unión Agrarios 3-0 Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hernandarias
Litoral 5-0 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-2 Atl. María Grande
Libre: Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur
Unión 17
Sarmiento 15
Viale FBC 14
Arsenal 11
Cultural 9
Dep. Tabossi 9
Cañadita 6
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0

Zona Norte
Litoral 18
Atl. María Grande 15
Unión Agrarios 13
Dep. Tuyango 12
Atl. Hasenkamp 6
Asoc. Diego Maradona 5
Juv. Sarmiento 4
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 2

Próxima fecha (8°)

Zona Sur
Sarmiento - Dep. Tabossi
Cultural - Viale FBC
Seguí FBC - Unión de Viale
Arsenal - Cañadita
Libre: Unión

Zona Norte
Unión Agrarios - Independiente FBC
Asoc. Diego Maradona - Litoral
Atl. María Grande - Dep. Tuyango
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Libre: Atl. Hernandarias

