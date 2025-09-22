Paraná Campaña: nuevo episodio para Sub y Sub 17

Te puede interesar

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera Deportes 22 de septiembre de 2025 Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Paraná Campaña: Unión ganó en Crespo y hubo resultados dispares para los demás otros equipos crespenses Estación Plus Crespo Deportes 21 de septiembre de 2025 Este domingo se disputó la 7ª fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, donde Unión de Crespo festejó en condición de local tras vencer a Arsenal de Viale, mientras que los otros equipos crespenses jugaron fuera de casa con distinta suerte. Todos los resultados.

Paraná Campaña: se viene un nuevo fin de semana de fútbol Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 19 de septiembre de 2025 Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se jugarán los partidos correspondientes a todas las categorías del Fútbol Chacarero.