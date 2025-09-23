Crespenses participaron en certámenes nacionales

Campeonato Nacional U20

Cuatro deportistas de la Escuela Municipal de Crespo representaron a nuestra ciudad en el ‘26º Campeonato Nacional’ para la categoría U20, que se realizó en Rosario (Santa Fe) el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Fiscalizó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y organizó la Asociación Rosarina de Atletismo.

María Victoria Repp, Luisana Schneider y Delfina Guzmán.

Jean Paul Bernat.

Integraron el Seleccionado de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER): María Victoria Repp (8ª en lanzamiento del disco con una marca de 31,22 metros); Jean Paul Bernat (5º en salto con garrocha con un registro de 3,70 metros); Luisana Schneider (5ª en la final de 100 metros con vallas con una marca de 17 segundos y 93 centésimas) y Defina Guzmán (no consiguió registro en salto en alto). Los jóvenes fueron acompañados por los profesores Verónica Galeano y Jonathan Rodríguez.

Torneo Nacional Máster

En la ciudad de Concepción del Uruguay se realizó el ‘45º Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo’, del 18 al 21 de septiembre.

Hubo tres deportistas crespenses que formaron parte del seleccionado de la Asociación Máster de Atletas Entrerrianos (AMAE). Solange Tropini (Club San Rafael), quien tuvo su debut en pista y en un nacional, se quedó con el primer puesto en 5.000 metros llanos (19.36) y en los 1.500 metros llanos (5.13), en la categoría 40-44 años. Daniel Tablada (Escuela Municipal de Crespo) fue primero en posta 4×100 categoría 40-44 años, cuarto en salto en largo con 5,02 m, cuarto en 400 metros llanos con 57.97 y tercero en 200 metros llanos con 25.74. Walter Jacob (Escuela Municipal de Crespo) terminó primero en los 5.000 metros con 16.34, noveno en los 1.500 metros con 4.48 y sexto en los 10 km con 35.05, en categoría 35 a 39 años.

Daniel Tablada.

Solange Tropini.

Torneo en Crespo

La Escuela Municipal de Crespo será anfitriona de un Torneo de Atletismo, el sábado 27 de septiembre. Será para las categorías: Mini (desde 5 años), U12 y U14. Comenzará a las 10:00 en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’. Además de la delegación local, también estarán presentes deportistas de: Hasenkamp, Ramírez, Paraná, Cerrito, Colonia Avellaneda, Oro Verde y Santa Fe. Durante la jornada se realizarán diferentes pruebas de lanzamientos, carreras y saltos.