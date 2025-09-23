Crespenses participaron en certámenes nacionales

Las TC Pick Up se preparan para debutar en ParanáDeportes23 de septiembre de 2025
Desde que se creó el campeonato de TC Pick Up será la 16ta vez que viajen fuera del Autódromo de La Plata.
Campeonato Nacional U20
Cuatro deportistas de la Escuela Municipal de Crespo representaron a nuestra ciudad en el ‘26º Campeonato Nacional’ para la categoría U20, que se realizó en Rosario (Santa Fe) el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Fiscalizó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y organizó la Asociación Rosarina de Atletismo.
Integraron el Seleccionado de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER): María Victoria Repp (8ª en lanzamiento del disco con una marca de 31,22 metros); Jean Paul Bernat (5º en salto con garrocha con un registro de 3,70 metros); Luisana Schneider (5ª en la final de 100 metros con vallas con una marca de 17 segundos y 93 centésimas) y Defina Guzmán (no consiguió registro en salto en alto). Los jóvenes fueron acompañados por los profesores Verónica Galeano y Jonathan Rodríguez.
En la ciudad de Concepción del Uruguay se realizó el ‘45º Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo’, del 18 al 21 de septiembre.
Hubo tres deportistas crespenses que formaron parte del seleccionado de la Asociación Máster de Atletas Entrerrianos (AMAE). Solange Tropini (Club San Rafael), quien tuvo su debut en pista y en un nacional, se quedó con el primer puesto en 5.000 metros llanos (19.36) y en los 1.500 metros llanos (5.13), en la categoría 40-44 años. Daniel Tablada (Escuela Municipal de Crespo) fue primero en posta 4×100 categoría 40-44 años, cuarto en salto en largo con 5,02 m, cuarto en 400 metros llanos con 57.97 y tercero en 200 metros llanos con 25.74. Walter Jacob (Escuela Municipal de Crespo) terminó primero en los 5.000 metros con 16.34, noveno en los 1.500 metros con 4.48 y sexto en los 10 km con 35.05, en categoría 35 a 39 años.
La Escuela Municipal de Crespo será anfitriona de un Torneo de Atletismo, el sábado 27 de septiembre. Será para las categorías: Mini (desde 5 años), U12 y U14. Comenzará a las 10:00 en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’. Además de la delegación local, también estarán presentes deportistas de: Hasenkamp, Ramírez, Paraná, Cerrito, Colonia Avellaneda, Oro Verde y Santa Fe. Durante la jornada se realizarán diferentes pruebas de lanzamientos, carreras y saltos.
La “Academia” y el “Fortín” cierran la llave de cuartos de final del certamen continental.
El boxeo de Crespo volvió a tener un fin de semana de celebración. El pasado domingo, los jóvenes púgiles Axel Micel y Gerónimo Alvarenga, quienes entrenan en el Club Unión bajo la conducción de Pablo Riedel, participaron de un importante certamen amateur en la localidad bonaerense de Castelar, trayéndose consigo valiosos resultados.
El experimentado mediocampista Sebastián Prediger, actual referente de Unión de Crespo, analizó la victoria que su equipo consiguió el domingo frente a Arsenal de Viale y dejó en claro la importancia de sostener el proyecto deportivo que atraviesa la institución.
Se disputó la séptima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del Fútbol Chacarero.
Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.
La Agrícola Regional de Crespo despidió a José María Walker, histórico asesor nutricional de NutriLAR, quien durante casi 50 años acompañó el desarrollo de la cooperativa con profesionalismo, generosidad y un fuerte vínculo de amistad con colegas, productores y la comunidad.