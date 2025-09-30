Rechazaron un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

De Ángeli criticó al Gobierno nacional por la “brutal transferencia” de fondos a un grupo de cerealerasEntre Ríos29 de septiembre de 2025
El senador nacional Alfredo De Ángeli (PRO) se sumó a las críticas por la finalización del esquema exprés de retenciones a cero, que solo duró 72 horas. El legislador afirmó que la medida no benefició a los pequeños y medianos productores, sino que permitió que "7 exportadoras concentraran el 86% del negocio", resultando en un beneficio para "unos pocos amigos".