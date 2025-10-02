Un hombre sufrió una descarga eléctrica desde un transformador: Abrieron investigación

Un conductor chocó, mató y huyóPoliciales/Judiciales02 de octubre de 2025
En la noche del miércoles, un conductor de un Volkswagen Bora atropelló a un hombre y se fugó. Ocurrió en el Acceso Sur de La Paz.
El protagonista tiene 35 años y las circunstancias están siendo revisadas por la policía y la justicia entrerriana.
02 de octubre de 2025
Un muchacho de 35 años de edad, resultó lesionado en la madrugada de este jueves, cerca de las 05:00, cuando recibió una fuerte descarga eléctrica. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Teniente 1º Ibáñez y Ugarteche, de Concepción del Uruguay.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que minutos después de que se produjera un corte de luz en la zona, efectivos policiales fueron convocados al lugar, por un supuesto incidente con el tendido eléctrico.
Al llegar, encontraron al hombre de 35 años tendido en el suelo. Éste manifestó que la descarga eléctrica provino de un transformador de alimentación, en el momento en que intentaba atar a su caballo.
A pesar de que se solicitó una ambulancia de inmediato, el ciudadano se negó a ser trasladado al hospital local para recibir atención médica, retirándose de la escena con un vecino.
Posteriormente, personal policial se dirigió a su domicilio, donde nuevamente insistieron en que fuese revisado en la guardia médica, a lo cual se negó rotundamente.
Personal de la Policía Científica y de la empresa ENERSA acudieron a esa intersección donde se encuentra el transformador, para realizar las pericias correspondientes. En la base del poste de cemento, se encontró un pozo en la tierra y una hoja de cuchillo de metal sin mango, la cual fue secuestrada.
La Jefatura Departamental Uruguay inició actuaciones de oficio, para esclarecer las circunstancias del hecho.
