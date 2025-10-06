Violento asalto a una mujer en Entre Ríos: un detenido es “hijo de crianza” de la víctima

Durante el fin de semana se registró un violento robo en la zona rural de Mojones Norte, en el departamento Villaguay, donde una mujer de 80 años fue brutalmente agredida durante un asalto en su vivienda.

El hecho ocurrió en la jornada del sábado y cuando personal de las comisarías de Mojones Norte y Mojones Sud 1° acudieron al lugar, hallaron a la víctima con lesiones visibles en la cabeza y un cuadro de hipotermia, producto de una fuerte agresión.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Santa Rosa, donde los médicos constataron que presentaba una fractura de cráneo.

Por el hecho fueron detenidos dos hombres de 42 y 45 años, uno de las cuales es “hijo de crianza” de la víctima, según expresó a Elonce el Jefe Departamental de Villaguay, Comisario Cristian Reisenauer.

Los golpes que le propinaron a la mujer fueron “con un trozo de leña de ñandubay y le intentaron sustraer dinero”.

“Se tuvo que actuar con premura dada la gravedad del estado de la persona que fue trasladada en ambulancia al hospital de Villaguay”, remarcó el Comisario.

Sobre lo ocurrido, detalló que la mujer, al ser hallada por la policía, se encontraba a unos 150 metros de su domicilio. “Manifestó que había ido a buscar leña y en un momento dado un conocido, al cual nombró por su apodo, la habría golpeado”.

En base a esos datos y testimonios recabados, “se pudo establecer quién era esta persona. Lo más grave es que uno de los detenidos habría sido hijo de crianza de la señora, que no tiene hijos”.

Los detenidos fueron localizados en las inmediaciones del lugar. “Son todos vecinos, se trata de viviendas aledañas a donde vive la señora”.

Consultado sobre el estado de salud de la mujer, Reisenauer mencionó que “tenía un corte profundo y de unos 8 centímetros de longitud en la zona de la ceja, y se estableció que tenía traumatismo de cráneo. Gracias a Dios está estable dentro de su cuadro de gravedad”.

Tras ello, indicó que el lugar donde ocurrió el hecho “es una zona sumamente tranquila. La comisaría de Mojones en el año puede llegar a iniciar cuatro o cinco causas”. Y sobre el actuar de los autores, indicó que “son de escasa instrucción y por poco monto de dinero hicieron semejante agresión”.

Finalmente mencionó que “en la casa había dinero pero escasa cantidad, no llegaba a 150.000 pesos seguramente de alguna pensión o jubilación”.

Los detenidos permanecen en la Jefatura a disposición de la justicia.