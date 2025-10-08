Fútbol Femenino: el clásico de las chicas fue para Unión

Durante el sábado 4 de octubre, se llevó a cabo la anteúltima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del torneo femenino.

Dentro de los partidos destacados, Sarmiento recibió a Unión para una nueva edición del clásico crespense. El triunfo fue para el elenco “Cervecero” por la mínima, gracias al gol de Milagros Estevanazzio.

En el otro resultado de la Zona 1, Deportivo Tabossi venció a Cañadita 2-0. Mientras que Seguí FBC quedó libre.

Formaciones

Unión: Jennifer Novoa, María Casal, Viviana Wiesner, Daniela Ruíz, Brisa Torres, Nerina Rossi, Vanina Wiesner, Milagros Estevenazzio, Julieta Gareis, Katia Manfredi, Daiana Díaz, Camila Welsch, Abigail Del Castillo, Ariana Olivero, Rocío Marek, Sofia Piray, Violeta Gareis. DT: Gabriel Martínez.

Sarmiento: Gianella Villalba, Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Victoria Abt, Carolina Deniz, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Georgina Bernhardt, Nicole Schmidt, Xiomara Schmidt, Ludmila Schmidt, Soledad Méndez, Siomara Antivero, Evelin Espíndola y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.



Otros Resultados

Zona 2

Unión de Viale 0-8 Viale FBC

Atl. María Grande 2-2 Litoral

Libre: Arsenal

Zona 3

Independiente FBC 2-0 Atl. Hernandarias

Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4

Unión Agrarios 0-0 Juv. Unida

Sauce de luna 1-0 Unión FC

Libre: Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1

Unión 21

Dep. Tabossi 12

Sarmiento 10

Cañadita 8

Seguí FBC 1

Zona 2

Atl. María Grande 17

Litoral 13

Viale FBC 13

Arsenal 7

Unión de Viale 0

Zona 3

Dep. Tuyango 15

Independiente FBC 11

Atl. Hernandarias 4

Juv. Sarmiento 1

Zona 4

Unión Agrarios 16

Unión FC 9

Juv. Unida 8

Dep. Bovril 7

Sauce de Luna 5

Próxima Fecha (10° - Última de la fase regular)

Zona 1

Unión - Seguí FBC

Cañadita - Sarmiento

Libre: Dep. Tabossi

Zona 2

Viale FBC - Atl. María Grande

Litoral - Arsenal

Libre: Unión de Viale

Zona 3

Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento

Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.

Zona 4

Juv. Unida - Sauce de Luna

Unión FC - Dep. Bovril

Libre: Unión Agrarios