Fútbol Femenino: el clásico de las chicas fue para Unión

Murió Miguel Ángel Russo, histórico director técnico en el fútbol argentinoDeportes08 de octubre de 2025
El histórico entrenador de Boca había sido internado en su domicilio con pronóstico reservado.
El conjunto “Cervecero” se quedó con el triunfo frente a Sarmiento por la 9° fecha del certamen femenino.Deportes08 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el sábado 4 de octubre, se llevó a cabo la anteúltima fecha de la fase regular correspondiente al Torneo Clausura del torneo femenino.
Dentro de los partidos destacados, Sarmiento recibió a Unión para una nueva edición del clásico crespense. El triunfo fue para el elenco “Cervecero” por la mínima, gracias al gol de Milagros Estevanazzio.
En el otro resultado de la Zona 1, Deportivo Tabossi venció a Cañadita 2-0. Mientras que Seguí FBC quedó libre.
Unión: Jennifer Novoa, María Casal, Viviana Wiesner, Daniela Ruíz, Brisa Torres, Nerina Rossi, Vanina Wiesner, Milagros Estevenazzio, Julieta Gareis, Katia Manfredi, Daiana Díaz, Camila Welsch, Abigail Del Castillo, Ariana Olivero, Rocío Marek, Sofia Piray, Violeta Gareis. DT: Gabriel Martínez.
Sarmiento: Gianella Villalba, Yesica Cisneros, Fabiana Cruzado, Victoria Abt, Carolina Deniz, Priscila Ulrich, Melanie Martínez, Georgina Bernhardt, Nicole Schmidt, Xiomara Schmidt, Ludmila Schmidt, Soledad Méndez, Siomara Antivero, Evelin Espíndola y Morena Vergara. DT: Darío Altamirano.
Zona 2
Unión de Viale 0-8 Viale FBC
Atl. María Grande 2-2 Litoral
Libre: Arsenal
Zona 3
Independiente FBC 2-0 Atl. Hernandarias
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Unión Agrarios 0-0 Juv. Unida
Sauce de luna 1-0 Unión FC
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Unión 21
Dep. Tabossi 12
Sarmiento 10
Cañadita 8
Seguí FBC 1
Zona 2
Atl. María Grande 17
Litoral 13
Viale FBC 13
Arsenal 7
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 15
Independiente FBC 11
Atl. Hernandarias 4
Juv. Sarmiento 1
Zona 4
Unión Agrarios 16
Unión FC 9
Juv. Unida 8
Dep. Bovril 7
Sauce de Luna 5
Zona 1
Unión - Seguí FBC
Cañadita - Sarmiento
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Viale FBC - Atl. María Grande
Litoral - Arsenal
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango.
Zona 4
Juv. Unida - Sauce de Luna
Unión FC - Dep. Bovril
Libre: Unión Agrarios
