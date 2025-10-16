Plus en Vivo

Aldea María Luisa reducirá la contribución municipal sobre la energía eléctrica desde 2026

El municipio firmó un Acta Acuerdo con la Secretaría de Energía de Entre Ríos para fijar una alícuota del 6 % a partir del próximo año.

Entre Ríos16 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

El municipio de Aldea María Luisa formalizó un Acta Acuerdo con la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos, con el propósito de impulsar los procesos administrativos y normativos tendientes a reducir la alícuota de la contribución municipal, que grava la venta de energía eléctrica dentro del ejido local.

Según lo establecido en el documento, la nueva alícuota será del 6 % y comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. La medida alcanza a la recaudación de las distribuidoras eléctricas de la provincia, correspondiente al ingreso asociado a la venta de energía eléctrica dentro del municipio. Quedan exceptuadas de esta contribución las operaciones vinculadas a la venta de energía destinada al alumbrado público.

Según se informó a Estación Plus Crespo, el acuerdo fue rubricado por la secretaria de Energía de la Provincia, Cdra. Noelia Margarita Zapata, y el intendente de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schönfeld, quienes coincidieron en la importancia de avanzar en políticas que promuevan un uso más eficiente y equitativo de los recursos energéticos y financieros en el ámbito local.

