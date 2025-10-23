Prohibieron la venta de una marca de pasas de uvas: tenían una piedra en el paquete

Quini 6: Dos boletas entrerrianas ganaron más de 7 millones en el Siempre Sale
El producto no contaba con el registro de la ANMAT y estaba falsamente rotulado con códigos del Registro Nacional de Establecimientos.
La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”, medida que se tomó tras la detección de una piedra dentro de uno de los envases.
Luego de haber encontrado el objeto en la bolsa, se constató que los números del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) exhibidos en el rótulo eran inexistentes.
Por tanto, el artículo fraccionado por Productos Valle Encantado -San Juan- carece de registros sanitarios y se encuentra falsamente rotulado, por lo que, según fuentes oficiales, resulta ser un producto falso.
Asimismo, se vetó la comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de cualquier otro producto que utilice en su rótulo los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916 por no ser registros válidos.
La medida se oficializó con la publicación de la Disposición 7695/2025 en el Boletín Oficial.
