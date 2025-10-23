Plus en Vivo

Prohibieron la venta de una marca de pasas de uvas: tenían una piedra en el paquete

El producto no contaba con el registro de la ANMAT y estaba falsamente rotulado con códigos del Registro Nacional de Establecimientos.

Información General23 de octubre de 2025
360

La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”, medida que se tomó tras la detección de una piedra dentro de uno de los envases.

Luego de haber encontrado el objeto en la bolsa, se constató que los números del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) exhibidos en el rótulo eran inexistentes.

Por tanto, el artículo fraccionado por Productos Valle Encantado -San Juan- carece de registros sanitarios y se encuentra falsamente rotulado, por lo que, según fuentes oficiales, resulta ser un producto falso.

Asimismo, se vetó la comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de cualquier otro producto que utilice en su rótulo los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916 por no ser registros válidos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
dia_de_la_madre

Día de la Madre: el "regalo promedio" se redujo fuertemente

Información General19 de octubre de 2025

CAME precisó que las ventas cayeron un 3,5% interanual y el ticket promedio perdió poder adquisitivo. A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales. Se sostuvieron algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo